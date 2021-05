Next in Line, um visual novel interativo português

Com desenvolvimento a cargo dos Tiny Chair Studios (estúdio indie nacional), Next in Line é um visual novel interativo sobre o encontro letal de um grupo de Ghost Hunters com o sobrenatural.

Vamos conhecer um pouco mais de Next in Line.

Next in Line, surge no âmbito da cadeira de Atelier de Publicidade e Marketing do curso de Videojogos da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

A narrativa de Next in Line centra-se em Eric, um jovem estudante, que juntamente com os seus dois amigos, Carl e Matt, forma um grupo de Ghost Hunters e publica vídeos sobre locais assombrados por espíritos malignos.

Um vídeo viral leva-os a um hospital psiquiátrico abandonado, e, nessa altura, experienciam um confronto letal com o sobrenatural.

O jogador segue a história do personagem principal, Eric, fazendo as escolhas que vão mudar o seu futuro, bem como o dos seus amigos.

Segundo Diana Nóia ,“Este projeto nasceu de uma vontade de fazer um jogo focado na narrativa, onde a escrita e arte são os dois elementos com mais destaque, pois é nestes dois aspetos que mais gosto tenho em trabalhar. Também vejo isto como uma chance de fazer algo novo e diferente dos restantes projetos em que tive oportunidade de participar.”

Principais características:

O jogador também vai ser desafiado com vários puzzles e quick time events, que vão testar os seus reflexos e podem significar a diferença entre a vida ou a morte de um personagem.

O jogador irá ler a história à medida que esta lhe vai sendo apresentada, e pode fazer escolhas em certos momentos-chave, que irão mudar a história e o final que pode ser obtido.

Irá haver quick time events, que podem fazer a diferença entre a vida e a morte de um personagem.

Um jogo, que apesar de meio simples como é apresentado, irá providenciar momentos de grande tensão.

A Tiny Chair Studios foi fundada em Lisboa, em 2020 pela game designer Diana Nóia e as artistas Inês Gonçalves e Inês Nunes, tendo começado com uma equipa composta por estes elementos.

Vários projetos académicos, nunca completamente desenvolvidos, trouxeram experiência à equipa da Tiny Chair Studios, que faz agora a sua primeira aposta com o título Next in Line.

O videojogo surge como projeto no curso da ULHT: Videojogos, em ambiente académico, e está a ser desenvolvido por um só membro, Diana Nóia.