Apple lança beta 2 do iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 e watchOS 8.7

Sim, é verdade que na próxima semana as atenções estarão voltadas para o iOS 16. Contudo, e seguindo o que está em linha, hoje a Apple está a disponibilizar a beta 2 do iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 e watchOS 8.7. Portanto, se tem algum dos dispositivos que suportam estes sistemas operativos... é hora!

Em relação às novidades desta beta, a Apple, ao contrário de outras versões, não disponibilizou nenhum recurso.

Caminhamos a passos largos para a descoberta das novidades do iOS 16 e dos restantes sistemas operativos que serão apresentados no WWDC 2022. Apesar disso, a versão 15 ainda mexe.

O que vem de novo no iOS 15.6 beta 2?

Ainda não está claro que, além das normais afinações de segurança, a Apple traga mais do que o que prometeu. Contudo, sabemos, da experiência das versões passadas, que as betas levam várias versões até o público as ter disponíveis.

Tanto quanto vimos, esta compilação de hoje é 19G5037d. Aqui está o que a Apple anunciou com o iOS 15.5 no início desta semana:

Atualizações da app Carteira e novo recurso prático do HomePod

Suporte para aplicações com compras externas

Integração das entidades Bancomat e Bancontact no Apple Pay

Renomeação prevista no iTunes Pass na app Carteira

Funcionalidade no sistema que bloqueará “Locais Sensíveis” para Memórias na aplicação Fotografias.

Correções de segurança

Além do iOS, os outros dispositivos também receberam atualizações:

De acordo com rumores recentes, espera-se que o iOS 16 traga melhorias significativas nas notificações, bem como uma nova interface para multitarefa do iPadOS.

