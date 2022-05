Respawn e Lucasfilm Games anunciam Star Wars Jedi: Survivor

A Respawn e a Lucasfilm Games anunciaram recentemente o próximo jogo com o selo Star Wars: Jedi Survivor.

Vamos conhecer um pouco mais sobre este jogo que continua a narrar a jornada do Jedi Cal Kestis.

A Força está de volta! Isto é o que significa o anuncio recente da Respawn e da Lucasfilm Games, no qual revelaram o desenvolvimento de Star Wars Jedi: Survivor.

A revelação, feita em plena Star Wars Celebration, indica o desenvolvimento de Star Wars Jedi: Survivor, o próximo capítulo da série de ação e aventura de Star Wars que narra a jornada do Jedi Cal Kestis.

Desenvolvido pela Respawn sob a liderança do diretor de jogos Stig Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor vai-se basear nas histórias, mundos e personagens que todos conhecemos do universo Star Wars e apresenta o regresso do sistema de combate que acompanhou o título de estreia da série, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Survivor, retoma a ação cinco anos após os acontecimentos de Jedi: Fallen Order. Após o decreto da Order 66, na qual os Jedis eram declarados uma classe ilegal, Cal continua a ser fortemente perseguido pelo Império e com uma crescente sensação de que talvez seja o último Jedi vivo no Universo. Ainda pouco se sabe sobre o jogo e os locais por onde a ação decorre. Por exemplo, no vídeo pode-se ver um pouco de um planeta rochoso e arenoso... será Tatooine? Jedha?

Acompanhado pelo seu fiel companheiro BD-1, Cal vai encontrar-se e aliar-se a uma série de personagens únicas e interessantes na sua viagem. Jedi: Survivor vai expandir o combate dinâmico da série de formas novas e inovadoras. Para sobreviver, Cal tem de aprender novas habilidades e aumentar a sua ligação com a Força.

O jogo, tal como o seu sucessor, decorre na terceira pessoa e é uma aventura de ação com forte ênfase na narrativa, e vai apresentar algumas features da Nova Geração de consolas, como suporte ray-tracing e tempos de load praticamente instantâneos.

Segundo o comunicado, Star Wars Jedi: Survivor está a ser desenvolvido para a atual geração de hardware de jogos o que significará certamente, que o jogo irá apresentar uma experiência Star Wars de qualidade superior. A previsão de lançamento é algures no próximo ano.

"Mesmo antes de completar Jedi: Fallen Order, a nossa equipa teve uma visão sobre como levar a aventura para Cal, BD e a tripulação para a sequela", disse Stig Asmussen, diretor do jogo na Respawn. "Para Jedi: Survivor, estamos a trabalhar de perto com a Lucasfilm Games para construir o legado de Jedi: Fallen Order. Estamos a aproveitar a tecnologia avançada para criar um combate Jedi mais dinâmico e contar histórias cinematográficas para expandir a história de Cal à medida que ele amadurece e sobrevive durante os tempos sombrios. Mal podemos esperar para partilhar mais sobre o jogo com o mundo ainda este ano."

"Milhões de fãs de Star Wars foram cativados pela história de Cal Kestis, e estamos entusiasmados por trabalhar com os programadores de classe mundial na Respawn para continuar este conto épico", disse Douglas Reilly, vice-presidente da Lucasfilm Games. "Não podíamos estar mais entusiasmados por revelar Star Wars Jedi: Survivor e este próximo capítulo da jornada de Cal Kestis com os jogadores de todo o mundo."

Star Wars Jedi: Survivor estará disponível em 2023 e está a ser desenvolvido para Xbox Series X, PlayStation 5 e PC.