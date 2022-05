Tesla fechará as janelas do carro se estiver estacionado e começar a chover

Os carros da Tesla trouxeram ao mercado automobilístico um enorme impulso de modernidade. Além de forçar as marcas a sair da órbita do convencional, a empresa de Elon Musk incluiu nos veículos pequenas grandes funcionalidades. Por exemplo, o Modo Sentinela, o Modo Cão, Cartão-chave, entre outros. Nalguns casos, bastou pedir no Twitter a Elon Musk e as coisas apareciam.

Um suposto proprietário de um elétrico solicitou ao CEO que adicionasse um recurso para fechar automaticamente as janelas do carro quando está a chover e o carro estiver estacionado. Já há resposta.

CEO da Tesla, Elon Musk respondeu a um pedido no Twitter

Há pequenas novidades no carros da Tesla que são verdadeiras pérolas no que toca a ajudar os condutores. Nem vamos falar no sistema de assistência à condução, nem no filtro HEPA com "modo de defesa contra armas biológicas".

Vamos falar de coisas simples, como ter um modo que refresca o seu animal de estimação quando este ficar dentro do carro sozinho. Ou aquele modo que permite que o seu carro grave toda a atividade em volta dele e dentro dele, quando está ausente. Coisas simples que já ajudaram milhares de condutores.

Nesse sentido, um proprietário usou o canal de excelência de Musk, o Twitter, para lhe pedir que a Tesla incluísse no seu software uma nova funcionalidade. Basicamente o homem pretende que o carro detete que está a chover (coisa que já o faz para acionar o sistema de limpa vidros) e, caso esteja estacionado, feche as janelas.

Simples, verdade? Mas também é simples o modo Summon, ou mesmo o sensor que deteta "crianças esquecidas" dentro dos veículos.

Apesar de a resposta do homem forte da empresa ter sido bastante lacónica, normalmente estas dicas não caem em saco roto. Muito possivelmente numa versão futura do firmware dos carros, a chuva já não molhará a máquina quando o proprietário a deixar com as janelas abertas num dia de chuva.