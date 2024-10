Apple está a trabalhar no novo Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 e Magic Keyboard

Todos os sinais apontam para que a Apple apresente os seus mais recentes modelos Mac, equipados com o novo chip M4, antes do final do mês. Mas a revelação poderá também vir acompanhada de atualizações dos seus populares periféricos, incluindo o Magic Mouse, o Magic Trackpad e o Magic Keyboard.

Um relatório recente da MacRumors sugere que foram encontrados indícios destes dispositivos atualizados no código do iOS 18.1 Release Candidate, que a Apple acabou de lançar. Embora não existam muitas informações detalhadas sobre os dispositivos em si, os seus potenciais nomes surgiram.

Não espere nenhuma grande mudança de marca aqui. O Magic Mouse atualizado manterá o nome "Magic Mouse 2" e é provável que seja adotada uma convenção de nomes semelhante para as versões atualizadas do Magic Trackpad e do Magic Keyboard.

A mudança mais significativa que esses dispositivos podem trazer é a mudança da porta Lightning de longa data para USB-C. A Apple tem feito a transição constante de muitos dos seus acessórios para USB-C e, se estes rumores se confirmarem, estes periféricos poderão seguir o exemplo em breve.

Ainda não se sabe que outras mudanças, se houver, a Apple poderá introduzir em termos de design e funcionalidades. Atualmente, o Magic Keyboard está disponível em variantes com ou sem TouchID e com um teclado numérico. É razoável esperar que a nova versão ofereça opções semelhantes.

No entanto, para o Magic Trackpad, é difícil imaginar muitas alterações para além da mudança prevista para USB-C.

O Magic Mouse, por outro lado, tem mais espaço para melhorias!

O Magic Mouse, que manteve o mesmo design desde o lançamento da sua segunda geração em 2015, tornou-se uma espécie de meme devido a uma falha de design absurda: a sua porta de carregamento está localizada na parte inferior. Esta estranha escolha obriga os utilizadores a virar o rato ao contrário para o carregar, tornando-o inutilizável durante o carregamento.

A acrescentar à frustração está a relutância da Apple em atualizar a porta de carregamento para USB-C, mesmo que muitos dos seus outros dispositivos já tenham feito a mudança. Com o surgimento destes novos rumores, haverá alguma esperança de que a Apple finalmente redesenhe o Magic Mouse?

Se a Apple não mudar, vão continuar as críticas...

Se a Apple atualizar o Magic Mouse, mas mantiver a porta de carregamento na sua posição atual, é provável que continue a ser alvo de críticas. O design há muito que é um ponto de discórdia, especialmente quando comparado com opções mais ergonómicas de outros fabricantes.

O próprio Tim Cook elogiou a forma e a ergonomia do Magic Mouse numa entrevista com o YouTuber Marques Brownlee na WWDC deste ano. Cook referiu-se a ele como um "grande momento" para a Apple, indicando que a empresa pode ver poucas razões para alterar um design que considera icónico.

Quer vejamos mudanças significativas ou não, é evidente que qualquer anúncio sobre acessórios atualizados será observado de perto pelos fãs da Apple. A transição para USB-C parece quase certa, mas resta saber se o muito criticado design do Magic Mouse será finalmente abordado.

Leia também: