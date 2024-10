NSA aconselha que devemos desligar o smartphone pelo menos uma vez por semana

O smartphone é quase um acessório para muitas pessoas, que carregam num pequeno dispositivo elementos importantes da sua vida, desde fotografias a dados bancários. Por tudo o que carrega, a Agência de Segurança Nacional americana (em inglês, NSA) diz que devemos desligá-lo, pelo menos, uma vez por semana.

Por forma a oferecer tudo aquilo que os utilizadores já exigem, o smartphone é um dispositivo conectado, cujas aplicações e funcionalidades dependem largamente da Internet. A par disso, serve ainda as necessidades revolucionárias de outros tempos, como fazer chamadas ou enviar mensagens.

Pela sua exposição, a lista de ameaças de segurança que podem atingir um smartphone é vasta, com ataques de phishing, malware e spyware a serem uma constante. De facto, basta um ataque bem-sucedido para comprometer os dados de qualquer utilizador.

Assim sendo, a NSA enumerou sugestões para impedir que os piratas informáticos e os atacantes visem o seu smartphone, num relatório intitulado Mobile Device Best Practices.

As ameaças aos dispositivos móveis são mais prevalentes e estão a aumentar em termos de âmbito e complexidade. Os utilizadores de dispositivos móveis desejam tirar o máximo partido das funcionalidades disponíveis nesses dispositivos, mas muitas das funcionalidades proporcionam comodidade e capacidade, mas sacrificam a segurança.

Lê-se no relatório da NSA, que "descreve as medidas que os utilizadores podem tomar para proteger melhor os dispositivos e as informações pessoais".

Formas de proteger o seu smartphone, segundo a NSA

Uma das soluções apontadas pela agência americana é tão simples quanto: desligar o smartphone e voltar a ligá-lo, pelo menos, uma vez por semana.

Apesar de ressalvar que nem sempre impede um ataque, a NSA informa que o simples desligar e voltar a ligar o smartphone pode dificultar o roubo de informações de um smartphone pelos piratas informáticos.

Além desta solução, e depois de citar potenciais ameaças, como aplicações e redes maliciosas ou hackers com acesso remoto, a NSA ilustrou outras formas para o utilizador se proteger contra potenciais ataques. São elas: