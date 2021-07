Apple é a primeira empresa pública dos EUA a valer $2,5 biliões

Depois de dois dias conturbados, a Apple bateu o recorde enquanto primeira empresa pública dos Estados Unidos da América a conseguir atingir a marca dos 2,5 biliões de dólares de Capitalização de Mercado.

A empresa de Cupertino conseguiu, finalmente, um novo recorde relacionado com o valor das suas ações.

Conforme adianta a AppleInsider, as ações da gigante de Cupertino subiram mais de 2% durante as horas de trading, ontem, dia 14 de julho. Isto promoveu uma valorização de mercado inédita, superior a 2,5 biliões de dólares. Recorde-se que em agosto de 2020 a Apple atingiu a marca dos 2 biliões.

As ações da empresa têm vindo a subir e, desde o início do ano de 2021, subiram 14,33%. Neste momento, a gigante de Cupertino é a única empresa pública dos EUA capaz de ultrapassar a marca de avaliação de 2,5 biliões de dólares de Capitalização de Mercado.

Apple cresce a cada dia

Segundo o Tech Times, vários eram os analistas que previam que a Apple iria ser capaz de atingir a marca dos 3 biliões de dólares de Capitalização de Mercado. Antes dos vários lançamentos que a empresa protagonizou ao longo do último ano, o analista Gene Munster observou, em agosto de 2020, que, com o 5G e outras funcionalidades relacionadas com a saúde, a empresa tinha um “caminho bastante claro” em direção a esse valor estimado.

Embora os setores da Apple tenham conhecido um abrandamento, após o anúncio oficial da sua gama com o SoC M1, a empresa registou um aumento das vendas do Mac. Mais do que isso, apesar da pandemia, o mundo conheceu o iPhone 12 e é, então, o telefone 5G mais vendido do mundo.

Desde o marco dos 2 biliões de dólares em Capitalização de Mercado, a Apple tem introduzido produtos como o Apple Fitness+ no pacote Apple One, novos AirTags, um iMac de 24 polegadas redesenhado e a TV 4k da marca.

Ora, parada a Apple não tem estado e os esforço parece ver-se recompensado.