DroidKit é um nome que qualquer utilizador de Android deve decorar a partir deste momento. Parece exagero, mas não é! Quando se deparar com problemas com o seu dispositivo Android que pode pensar que são insolúveis, este software pode ajudar.

Por outro lado, mesmo para aqueles e aquelas que pensam que os problemas são solúveis, mas necessitam de usar várias ferramentas diferentes para os resolver, tudo deixa de fazer sentido por está tudo concentrado num só lugar.

Apresentação DroidKit

Assim, o DroidKit da iMobie segue o mesmo padrão de outros softwares da mesma marca.

Pautado por qualidade e execução irrepreensível das tarefas a que se propõe, com elevadas taxas de sucesso na resolução dos vários problemas, o software resolve diferentes e executa inúmeras tarefas.

Logo, nesta solução foram compiladas uma multiplicidade de utilizações que seriam, normalmente, encontradas em vários programas numa única ferramenta que trata de tudo e nos ajuda.

Das suas funções, podemos enumerar algumas das mais importantes como

Recuperação de Dados do Android,

Extrair dados de coisas como o Google Backup,

Desbloquear o ecrã,

Corrigir problemas do sistema

Outras funções.

Sem dúvida, todas as características, tonrnam-no conveniente e bastante útil. E, claro que poupa tempo, uma vez que não tem de alternar entre vários programas, alguns bem complicados.

DroidKit da iMobie: tudo em um para Android

Embora o DroidKit possa ser uma ferramenta extremamente útil para os utilizadores do Android, por questões óbvias este só se torna útil se os utilizadores souberem o que ele lhes pode oferecer.

Sobretudo, vamos resumir as principais carcaterísticas com as quais podemos contar e mostrar como pode servir para praticamente qualquer situação que possa surgir num dispositivo Android:

Recuperação de dados perdidos

Embora se espere que nunca tenhamos de nos deparar com esta situação, caso aconteça o melhor é estar preparado.

Acima de tudo, com o DroidKit, caso apague algo acidentalmente, ou apagar algo e depois mudar de ideias e querer o conteúdo de volta, seria necessária uma solução para recuperar os dados que se perderam. Não vai ser o caso!

Contuo, quer o dispositivo tenha passado por um reset de fábrica para resolver outro problema, mas tenha perdido dados, aqui também se enquadra o DroidKit.

Nesse sentido, existem 2 modos de recuperação de dados.

Modo de Recuperação Rápida

Modo de Recuperação Profunda.

Obviamente, cada modo um serve um propósito distinto.

Se por um lado o Modo de Recuperação Rápida, permite recuperar dados mais rapidamente, uma vez que basta um único clique, mas pode não analisar e pesquisar absolutamente tudo, o que significa que pode não recuperar tudo.

Por outro lado, tendo tempo e paciência, o Modo de Recuperação Profunda é uma opção de recuperação mais completa, mas requer que faça um root primeiro ao seu dispositivo.

Tecnicamente, existe também um terceiro e quartos modos de recuperação, onde estão incluídas:

Recuperações apenas de dados do WhatsApp,

Recuperação de dados de um cartão SD, caso o dispositivo suporte tal.

Ainda assim, quanto a tudo o que pode recuperar, é possível recuperar com o DroidKit:

Dados de imagens,

vídeos,

ficheiros APK,

áudio,

anexos LINE,

mensagens,

anexos WhatsApp,

contactos,

registos de chamadas,

informação de calendário,

documentos,

livros

ficheiros ZIP

Remover bloqueios de ecrã

Igualmente terá acontecido a muitos de nós, ter bloqueado o dispositivo e depois esquecer o PIN ou senha e introduzindo demasiadas vezes a informação errada.

Seja pela razão que seja, o ecrã fica bloqueado e o problema de se resolver para podermos aceder aos nossos conteúdos. De novo, aqui entra o O DroidKit uma vez que remove qualquer tipo de bloqueio de ecrã, incluindo PINs, palavras-passe, impressões digitais, reconhecimento facial, números digitais e muito mais.

Grande vantagem: suporta todos os dispositivos Android das principais marcas como:

Samsung,

Sony,

Huawei,

Xiaomi,

e muitas outras.

Extração de dados em Android

No caso de o seu dispositivo não apresentar quaisquer dados perdidos, e estiver simplesmente a tentar evitar a sua perda, em jeito de backup, então vai querer ter a certeza de fazer uma cópia de segurança com qualidade.

Por outras palavras, o DroidKit oferece aos seus utilizadores esta característica em particular. Analisar todos os dados do nosso dispositivo e extraí-los para uma solução de armazenamento externo de forma a criar uma cópia de segurança dos mesmos, fora do seu dispositivo.

Ou seja, o DroidKit extrai todos os mesmos tipos de ficheiros que pode recuperar se esses dados ficarem perdidos.

Em segundo lugar, este software também pode ajudar a extrair dados da nossa conta Google, são suportados sete tipos diferentes de dados. Incluindo o WhatsApp, mensagens, registos de chamadas, WiFi, fotos, contactos e calendário.

Imediatamente a todas as características, há que acrescentar que também se podem extrair dados de um cartão SIM caso necessite dessa informação.

Resolver problemas no sistema Android

Na verdade, os dispositivos Android, como quaisquer outros, podem deparar-se com todo o tipo de problemas e, se isso acontecer, poderá não saber o que fazer.

Quer o seu ecrã fique preto, o dispositivo deixar de carregar, ou mesmo ficar preso num loop de arranque, continuar a receber relatórios de erro, e mesmo que o seu dispositivo congele num determinado ecrã, o DroidKit afirma que consegue corrigir o problema.

Nesse sentido, também se inclui a capacidade de corrigir problemas mais graves como falhas do sistema e vírus. De momento, esta característica só funcionará com dispositivos Samsung. Mas a boa notícia é que em breve estará dispomível para ourras marcas.

Reinstale ou atualize o sistema operativo do seu Android

Como se sabe, infelizmente, em muitos casos a reinstalação do software do sistema operativo ou a sua atualização são a única forma de resolver problemas.

Ora o DroidKit coloca à nossa disposição a facilidade de reinstalar ou atualizar o sistema operativo com apenas alguns cliques. Esta função, claramente, pode ajudar a corrigir uma série de coisas diferentes, entre elas ajudar a corrigir coisas como lentidão dos dispositivos, erros anormais do sistema, dispositivos bloqueados, e muito mais.

Conclusão

Como resultado, facilmente se conclui que o DroidKit está mais que preparado e equipado para lidar com uma elevada multiplicidade de eventuais problemas com dispositivos Android que necessitam de uma solução eficaz.

Como resultado, juntando o útil ao agradável, o software consegue fazer tudo isto sem esforço para o utilizador e, importante, em muitos casos, apenas com um único clique.

Em conclusão, terminamos este artigo como começamos. Da próxima vez que se deparar com questões graves de problemas com o seu Android, pense de imediato no DroidKit, acreditamos que não se irá arrepender.