Apple deixa uma pista no código do iOS 18.4 beta… algo novo para a Casa

A Apple lançou na sexta-feira a beta 1 do iOS 18.4. Esta versão focou-se sobretudo em expandir o Apple Intelligence para mais idiomas, no entanto, o seu código possui alguns outros novos recursos e segredos.

Um rumor que há muito ronda os lançamentos da Apple é o do "próximo HomePod". Um dispositivo que poderá fundir a coluna inteligente atual da Apple com uma espécie de iPad.

Tendo a ver ou não, a verdade é que esta recente atualização do iOS parece confirmar a existência de uma nova categoria de dispositivos Apple chamada “Casa”.

iOS 18.4 sugere um novo dispositivo Apple Home

O código revisto mostra a nova categoria de dispositivos listada ao lado de outras que já existem, como iPhone, iPad, Apple Watch e Reality (Vision Pro).

Os HomePods já têm a sua própria categoria chamada “Áudio”, o que sugere que “Home” é de facto um novo tipo de dispositivo.

Tal como referimos, os rumores recentes apontam para o anúncio um novo produto que combina um HomePod com um iPad. Essencialmente, este dispositivo estaria focado no controlo de acessórios domésticos inteligentes, tanto com a Siri como com um ecrã tátil.

Um produto mais virado para o controlo do ecossistema dentro de casa

Os rumores de facto apontavam que este produto, o alegado “HomePad”, fosse anunciado na primeira metade de 2025, mas Mark Gurman, da Bloomberg, sugeriu recentemente que o lançamento poderá ser adiado até ao final deste ano.

De acordo com fontes confiáveis familiarizadas com o assunto, o “HomeAccessory” que vazou é de facto o novo acessório doméstico inteligente da Apple. Com o nome de código J490, o dispositivo será alimentado pelo chip A18, presumivelmente para suportar os recursos do Apple Intelligence (que não estarão disponíveis nos HomePods atuais).

Algumas outras informações referiram que o HomeAccessory no seu estado atual tem um ecrã quadrado, em vez de um formato retangular como um iPad.

Não se sabe se o formato quadrado será incorporado no produto final. O HomeAccessory também tem uma câmara integrada que funciona para o FaceTime e outras aplicações de videoconferência.

Portanto, neste momento pode ser tudo, como pode não ser nada disto. Mas que a Apple tem algo na manga, isso parece ter.