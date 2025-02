Trump quer encerrar todos os 8000 postos de carregamento de elétricos do governo

A administração Trump tomou a decisão de desativar todos os postos de carregamento de veículos elétricos (VE) instalados em edifícios do governo federal. Além disso, espera-se que a Administração de Serviços Gerais (GSA, originalmente) venda a frota de VE recentemente adquirida.

A GSA, responsável pela gestão dos edifícios do governo federal, também administra os postos de carregamento que servem os veículos oficiais e os VE particulares dos funcionários públicos. Atualmente, existem cerca de 8000 postos de carregamento sob a sua gestão.

De acordo com informações obtidas pelo The Verge, um anúncio interno será feito na próxima semana, e um email a confirmar os planos já foi enviado pela GSA para os escritórios regionais:

No processo de alinhamento com a atual administração, recebemos instruções de que todas as estações de carregamento pertencentes à GSA não são consideradas essenciais para a missão governamental.

A GSA está atualmente a preparar o cancelamento dos contratos que garantem a manutenção destes postos de carregamento. Assim que esses contratos forem rescindidos, as estações serão desativadas e "desligadas no disjuntor", conforme descrito no email. Algumas unidades serão desativadas já a partir da próxima semana.

Nem os Veículos de Propriedade Governamental nem os Veículos de Propriedade Privada poderão ser carregados nestas estações após a sua desativação.