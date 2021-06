Apple deixa de dar um ano grátis de Apple TV+ para quem compra os seus produtos

Desde o seu lançamento que a plataforma de streaming de vídeo Apple TV+ é gratuita. Ou melhor, grande parte dos seus utilizadores obtiveram esse “bónus” após terem adquirido determinados produtos da empresa. Por causa da pandemia, algumas séries foram atrasadas e a Apple por mais que uma vez estendeu o prazo de uso gratuito. O último prazo termina a 30 de junho.

Findo este período, a empresa de Cupertino não irá oferecer mais do que 3 meses de teste a quem comprar os dispositivos Apple.

Apple TV+ gratuita… acabou!

Para muitos utilizadores, este serviço de streaming de vídeos lançado em 2019, era gratuito. Isto é, aqueles que desde o seu lançamento compraram um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV tinham logo um ano garantido sem pagar.

A Apple começou com várias séries muito interessantes, mas a pandemia obrigou os estúdios a parar as gravações e muitas temporadas dessas séries ficaram atrasadas. Estes adiamentos de novos conteúdos “obrigou” a Apple a estender o período gratuito até ao final deste mês.

A partir desse dia, todos que adquirirem um produto promocional da Apple terão acesso gratuito ao Apple TV +, mas apenas por três meses e não um ano. Uma mudança nas condições que já está refletida no site do serviço.

No entanto, todos aqueles que comprarem um dispositivo Apple que se enquadre na promoção continuarão a receber o ano gratuitamente, desde que o ativem antes de 30 de junho. É, talvez, a última oportunidade, nestes 15 dias que faltam para o final do mês, de ter um ano inteiro grátis de TV+.

Mais séries e temporadas estão a chegar

A empresa já está há algum tempo a promover as novas temporadas de séries que tiverem um bom impacto. Assim, este conteúdo original poderá ser o impulso que o serviço precisa para ter mais utilizadores a pagar, do que os que têm a usar gratuitamente.

Conforme foi anunciado, a segunda temporada de The Morning Show, See ou Ted Lasso são alguns dos grandes nomes que em breve chegarão ao serviço. No entanto, filmes como Palmer ou Cherry, com Tom Holland, são, sem dúvida, dois valores agregados muito aclamados.