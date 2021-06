Nvidia vai reduzir a produção das gráficas RTX 2060 para aumentar as RTX 30, diz rumor

A falta de componentes que permitam responder aos imensos pedidos do mercado tecnológico, tem obrigado as marcas a fazer escolhas. E também a definir estratégias de forma a fazer chegar aos consumidores o que estes mais querem, com o menor prejuízo possível.

Nessa linha de pensamento, e segundo alguns rumores, a Nvidia poderá diminuir a produção das placas gráficas GeForce RTX 2060 para, assim, conseguir focar-se e aumentar o fabrico da linha RTX 30.

Nvidia pode reduzir fabrico das GeForce RTX 2060

A escassez de componentes tem deixado as fabricantes e os consumidores com os nervos à flor da pele. Nem a indústria consegue responder aos pedidos do mercado, nem os utilizadores conseguem adquirir os produtos tecnológicos que mais desejam. Neste sentido, é altura de criar um plano estratégico com base na pouca oferta que existe.

De acordo com os últimos rumores da indústria chinesa, a Nvidia vai cortar a produção das GPUs GeForce RTX 2060 para metade durante este mês de junho. Esta decisão tem como objetivo aumentar a produção da mais recente linha GeForce RTX 30.

Assim sendo, espera-se que os envios e a disponibilidade do modelo RTX 2060 seja reduzido durante as próximas semanas. Por sua vez, a produção da série GeForce RTX 30 vai melhorar. No entanto estima-se que, provavelmente, a procura se mantenha na mesma superior à oferta, e esta realidade não deverá sofrer alterações até que o panorama geral também melhore.

Mas mesmo que se confirme esta intenção da Nvidia, a fabricante norte-americana tem em mãos vários dilemas. Isto porque não é apenas um problema de falta de silício, mas sim também de outros componentes.

E como a GeForce RTX 2060 conta com um chip gráfico de 12 nm da TSMC, a Nvidia poderá aproveitar a GPU para usar outros componentes, como as memórias GDDR6 ou outras peças. Resta-nos aguardar pelos próximos dias para perceber possíveis alterações neste sentido.

