Se ainda não atualizou o seu iPhone e iPad, está na hora de o fazer. Segundo a Apple, foram encontrados 3 bugs no iOS que poderão ter permitido aos hackers o acesso a mecanismos no sistema operativo por forma a assumir o controlo de iPhones e iPads mais antigos. Apesar de ser algo muito específico, estes problemas são graves e a empresa teve mesmo de lançar nesta terça-feira uma atualização de segurança.

Ontem, conforme podemos ver, foram lançadas atualizações dos vários sistemas operativos da empresa. Assim, é recomendado que atualize já os seus dispositivos Apple.

Apple lança correção urgente de falhas no iOS exploradas pelos hackers

Na terça-feira, a empresa lançou um patch (conjunto de atualizações) de emergência depois de saber sobre as falhas de um investigador de segurança anónimo.

A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente.

Afirmou a empresa na informação técnica partilha sobre o problema.

Os detalhes sobre as vulnerabilidades permanecem escassos. Mas as duas primeiras falhas, CVE-2021-1870 e CVE-2021-1871, envolvem o Webkit, o mecanismo do navegador do Safari e a aplicação Mail do iOS. De acordo com a Apple, um “problema lógico” pode ser usado para fazer com que o Webkit execute um código de computador.

Isso sugere que a vulnerabilidade pode abrir caminho para que um e-mail ou site criado por um hacker faça com que um iPhone descarregue uma aplicação maliciosa.

A terceira falha, CVE-2021-1782, que diz respeito ao kernel do iOS, controla as principais interações por trás do sistema operativo. Um bug em como o kernel executa as operações pode permitir que uma aplicação iOS maliciosa obtenha privilégios adicionais.

A descrição da empresa de cada falha sugere que os hackers encadeiam as vulnerabilidades para espalhar malware para as vítimas. De acordo com a Apple, as falhas afetam os iPhones desde os 6s e os iPads, indo até o iPad Air 2 e iPad mini 4.

iOS 14.4 corrige problemas

Segundo o que é reportado, as correções chegarão com iOS 14.4 e iPadOS 14.4. Para atualizar o seu iPhone, vá para Definições> Geral> Atualização de Software. O dispositivo também pode ser atualizado automaticamente se estiver ativada a opção de atualizações automáticas.

O documento de suporte da Apple sobre as vulnerabilidades diz que a empresa fornecerá detalhes adicionais em breve. No entanto, não ficaríamos surpresos se os ataques viessem de um grupo de hackers patrocinado pelo estado que procura espionar alvos de alto valor.

