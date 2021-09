Apple cancela ecrãs OLED da Samsung para o iPad Air 2022

O principal fornecedor de ecrãs da Apple é a Samsung. Contudo, nos últimos anos, a empresa de Cupertino tem procurado outros fornecedores para não depender de uma só empresa. Apesar disso, a Samsung continua a ser a mais poderosa empresa neste segmento. No entanto, e segundo as últimas informações, a Apple cancelou os ecrãs OLED da Samsung para o iPad Air 2022.

Na origem deste cancelamento estão problemas com a qualidade, preço, entre outras.

Apple e Samsung não se entendem sobre o painel OLED para o iPad Air 2022

A Apple deu a saber que cancelou um projeto com a Samsung para desenvolver um ecrã OLED para o iPad Air 2022, devido a problemas de custo, brilho e durabilidade. A empresa da Califórnia referiu anteriormente que está já a planear uma atualização para o iPad Air que teria ecrãs OLED, já em 2022, e para o iPad Pro, em 2023.

Assim, e perante este cenário, a data de lançamento do iPad Air poderá sofrer atrasos, já que a Apple não está satisfeita com o progresso da Samsung no desenvolvimento do ecrã.

De acordo com o site The Elec, a Apple já cancelou o projeto da Samsung. Fontes não identificadas disseram que o motivo prende-se com a forma como a Samsung pretendia produzir um painel OLED de camada única, onde a Apple deseja uma estrutura dupla, duas camadas.

Do ponto de vista da Apple, uma única camada não é suficientemente brilhante, e também pode não ter uma duração de vida suficiente durante o tempo que as pessoas tendem a agarrar-se aos seus iPads. Um sistema de camada dupla, em comparação, duplica a luminosidade possível.

Não se sabe que tempo de vida seria esperado de um painel OLED de camada única, mas as fontes dizem que um sistema de duas camadas prolonga o tempo de vida até quatro vezes. Da perspetiva da Samsung, os custos de um sistema de duas camadas não são alegadamente viáveis, a menos que o iPad Air fosse vendido durante muito tempo.

Os modelos OLED iPad Pro podem ainda ser lançados em 2023, como esperado. De acordo com The Elec, a tecnologia OLED planeada para estes modelos já diferia da pretendida para o iPad Air. Este braço de ferro poderá adicionar a esta equação outros fornecedores.