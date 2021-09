Projecto Colibri permitirá comunicar as séries de forma automática

Na última atualização do Projecto Colibri – um software de gestão comercial certificado, que atua no mercado há mais de 20 anos, o sistema recebeu a esperada possibilidade de exportação da fatura eletrónica. Na próxima versão, a comunicação das séries irá ser totalmente automática, por forma a garantir a máxima segurança e simplicidade para o cliente.

Com a obrigatoriedade de as comunicar por via eletrónica à Autoridade Tributária (AT), antes da sua utilização, a partir do final deste ano, o Projecto Colibri vai permitir a execução do processo de forma automática.

Comunicar séries documentais de forma automática

A partir do dia 31 de dezembro de 2021, antes da sua utilização, todos os sujeitos passivos passam a estar obrigados a comunicar, por via eletrónica, à AT, a identificação das séries documentais utilizadas na emissão de faturas e demais documentos fiscalmente relevantes.

Então, com a obrigatoriedade da comunicação das séries documentais à AT, na próxima versão do Projecto Colibri, vai ser possível realizar este processo de forma automática via WebService.

Mais do que isso, será obrigatório, a partir de janeiro de 2022, comunicar as séries que pretende utilizar, por cada tipo de documento. Por exemplo, ao abrir uma nova série no Projecto Colibri, vai ter que realizar a comunicação deste processo à AT, de modo a que este seja validado e esteja dentro das normas decretas por lei.

