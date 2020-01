A App Store é o centro de todo um ecossistema único da Apple. É a montra das apps que podem ser usadas nos equipamentos móveis da marca e o local onde os utilizadores encontram todas estas ofertas.

Esta é também uma fonte de rendimento única para a Apple e isso voltou a ser visto no final do ano que terminou. Conseguiu novos valores máximos de vendas no final deste período e em especial no primeiro dia do novo ano.

Em todas as apresentações de resultados, a App Store tem sempre uma posição de destaque. É uma das grandes fontes de rendimento para a Apple e para os programadores, que ali publicam as suas propostas.

Valores máximos de venda na App Store

Os dados apresentados confirmam todas estas ideias e mostram uma realidade interessante. O primeiro dia de 2020 voltou a bater recordes nesta loja de apps. Ao todo foram gastos 386 milhões de dólares. Este valor é 20% mais elevado que o primeiro dia de 2019.

Este valor faz apenas parte de um período único da Apple. Para terminar um ano fantástico, teve outro máximo. Entre os dias 25 e 31, os utilizadores gastaram 1,42 mil milhões de dólares em apps na loja da Apple. Este valor representa igualmente um aumento na venda de 16% em relação a 2018 e é outro recorde para Apple.

Na apresentação destes valores, a empresa revelou entretanto outro dado interessante. Desde que a App Store foi criada, em 2008, os programadores já receberam 155 mil milhões de dólares. Esta é uma área de crescimento, sobretudo porque um quarto desta receita foi gerada apenas ano passado.

A Apple vai continuar crescer em 2020

Se pensarmos que a Apple recebe 15% do valor pago pelo utilizador, então podemos afirmar que a empresa já recebeu 27 mil milhões de dólares só com a App Store. Também no primeiro dia do ano a empresa terá recebido 57 milhões. Similarmente, e no período entre o Natal e o Ano Novo terá recebido 213 milhões de dólares.

Claro que o ecossistema de apps e serviços da Apple é muito maior, com novidades apresentadas em 2019. TV+, Music, News e Arcade vão continuar a gerar receitas elevadas e a reforçar a posição da empresa no mercado.