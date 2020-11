Toda a curiosidade que gira em torno do M1, o novo SoC da Apple, tem mostrado que este é totalmente diferente do que estamos habituados. Com um desempenho que se tem mostrado acima da média, este parece principalmente ter tudo para ser um sucesso.

Os testes têm-se repetido e revelado que tudo o que a Apple prometeu será cumprido, mas diferentes áreas. Um teste recente da Antutu avaliou este SoC e voltou a ser surpreender. Os resultados são elevados e deixou o iPad Pro muito longe.

Antutu quis descobrir os segredos do M1

Baseada na arquitetura ARM, o novo SoC M1 da Apple tem mostrado que será a solução ideal para usar no dia a dia. Com todas as vantagens de um processador ARM, alia aqui a poupança de energia a uma capacidade elevada de processamento.

Sabia-se já que o seu desempenho seria acima da média, com a Apple a revelar valores muito interessantes. Agora, e num teste da Antutu, foi revelado que o SoC M1 tem valores elevados, deixando sobretudo o iPad Pro muito longe dos seus resultados.

Este SoC bateu o iPad Pro

Curiosamente, ao usar a app criada para iOS no novo MacBook Air, a Antutu descobriu que este era detetado como um iPad Pro. Também o novo macOS Big Sur era marcado como sendo o iOS 14.2. Mais importante que isso, a pontuação atingida foi de 1.119.243 pontos.

Ao ser comparado com os 755.294 pontos alcançados no gráfico abaixo, podemos ver que estes estão muito longe um do outro em termos de desempenho em várias áreas. A razão está no SoC usado, M1 e A12Z, e na diferença de construção destes.

Uma aposta ganha pela Apple

O MacBook Air tem uma performance ao nível de CPU com mais 50% e igualmente no GPU tem mais de 45% face ao iPad Pro. Este valor é ainda mais impressionante quando se sabe que o SoC A12Z era o mais poderoso da Apple, superando até o A14 Bionic do iPhone 12, embora este use ainda a litografia de 7nm.

Estes resultados agora revelados pela Antutu confirmam principalmente grande parte da informação que a Apple partilhou. O M1 é o SoC mais poderoso da empresa e certamente uma mudança radical no que esta tem para os seus equipamentos.