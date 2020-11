Elon Musk: Tesla vai ter um novo carro, desenhado e produzido na Europa

A posição da Tesla no mercado é única neste momento. A empresa de Elon Musk está cada vez mais bem cotada e a atingir patamares de valorização únicos e bem acima do que as marcas tradicionais conseguem agora.

O homem forte da Tesla já tinha avançado com algumas informações, mas agora revelou muito mais. A empresa irá criar um novo modelo compacto, que será desenhado e construído na Europa, certamente para ombrear com algumas propostas já no mercado.

Um novo Tesla a caminho da Europa

Há muito que é avançada como certa a criação de um novo carro da Tesla. Este deverá ser um veículo compacto e um pouco fora do que é normal na marca e nas suas propostas que tem no mercado. O seu alvo é claro e muitos circulam já nas estradas da Europa.

Este já foi dado como sendo uma prioridade da fábrica chinesa da Tesla, mas com a apresentação da Gigafactory na Alemanha tudo terá mudado. Elon Musk quer criar um centro de design em Berlim, para aproveitar toda a capacidade do nosso continente.

Elon Musk revelou mais dos seus planos

Agora, e numa entrevista dada pelo homem forte da Tesla, surgiram mais informações sobre esta futura proposta da marca. Elon Musk falou sobre o futuro carro e como este poderá ser desenhado e produzido na sua fábrica de Berlim.

A ideia é criar um carro de menores dimensões, certamente muito mais adaptados às cidades europeias e ao que os condutores necessitam e querem. Elon Musk quer aproveitar toda a capacidade da Europa de criar um carro de raiz, com o foco no seu desenho e na produção.

Criado e construído para o mercado da Europa

Com esta sua ideia, a Tesla vai procurar cativar os melhores designers e engenheiros. Não quer que estes se limitem a produzir os modelos já conhecidos e que nada trazem de desafio. Ao envolvê-los nos processos de criação, consegue dar um novo empenho os futuros empregados da Tesla na Europa.

Com as estradas europeias com cada vez mais carros elétricos, a Tesla tem inegavelmente de se adaptar à sua concorrência. A Volkswagen com o seu ID.3 será um dos seus alvos, mas a marca de Elon Musk terá também de lidar com as propostas da Renault e de outras marcas da Europa.