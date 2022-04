AirTags ocultos serão mais fáceis de localizar graças aos sons de alerta mais altos

A Apple seguramente não imaginou o sucesso que o seu localizador iria ter. Claro, para o bem e para o mal, o sistema funciona muito bem. Os AirTags são hoje um ótimo sistema para encontrarmos objetos perdidos. O recurso da Rede Encontrar (Find my) permite uma localização precisa dos pertences. Contudo, tal tecnologia também é aproveitada para o lado negro da força. A Apple voltou a mexer nos recursos para os AirTags não servirem de ferramenta de stalking.

Depois de em fevereiro ter havido alterações no comportamento do localizador da Apple, agora é o som que toca mais alto para alertar as pessoas que estão a ser perseguidas.

Novo firmware para o AirTags

A Apple anunciou em fevereiro que está a introduzir mudanças para tornar os AirTags mais fáceis de encontrar depois de várias histórias de más utilizações deste localizador.

Uma das próximas mudanças prometidas é o ajustar o som que os AirTags emitem para ser o mais alto possível para torná-las "mais facilmente localizáveis". Agora, como relata o site MacRumors, a gigante da tecnologia começou a lançar este recurso com a atualização de firmware mais recente do dispositivo.

Embora a Apple tenha publicado notas de lançamento para revelar o que a atualização adiciona ao dispositivo, não mencionou que a empresa está a disponibilizar o recurso de forma gradual. De acordo com a publicação, apenas 1% dos utilizadores recebeu a atualização quando saiu na terça-feira, mas será entregue a 10% dos utilizadores até 3 de maio e a 25% até 9 de maio. A Apple espera concluir o lançamento até 13 de maio.

No início de abril, foram divulgadas informações policiais onde incluíam 50 casos de mulheres que receberam notificações nos seus dispositivos ou ouviram sons de alerta revelando que alguém as estava a seguir com um AirTag.

Embora não seja um número particularmente grande, sugere, contudo, que este dispositivo atrai quem quer perseguir as suas vítimas. A Apple prometeu um punhado de recursos anti-perseguição que incluem mostrar às pessoas um aviso de que é crime usar o dispositivo para seguir as pessoas. A empresa também atualizará a tecnologia de localização de precisão dos iPhones mais recentes para torná-los capazes de exibir a direção e a distância de um AirTag desconhecido.

Como podemos ver a versão do firmware?

A Apple não deixou esta informação com acesso direto. Assim, para descobrir a versão do software atualmente instalado num AirTag, basta fazer o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar .

. Depois selecione a AirTag da lista no separador Objetos .

. Agora toque no indicador de bateria no painel deslizante para cima.

Conforme vai reparar, ao tocar no indicador de bateria surgirá uma nova visualização que mostra o número de série e a versão do software do acessório. Toque novamente para voltar à hora da última atualização e ao estado da bateria.

Como descobrir o número de série de qualquer AirTag

Se deseja descobrir o número de série de um AirTag que não é seu, existem duas maneiras fáceis de fazer isso.

Se tiver um dispositivo iPhone ou Android compatível com NFC, simplesmente segure o AirTag próximo ao scanner NFC no seu telefone.

Isso abrirá um site da Apple que inclui o número de série do AirTag, bem como informações de contacto, caso o proprietário tenha colocado o AirTag no Modo Perdido.

O número de série do AirTag também é impresso fisicamente no próprio dispositivo. E então ainda pode encontrar as informações sem ser necessário emparelhar na app Encontrar.