Nvidia GeForce Now já funciona nativamente nos Macs com chip Apple M1

O GeForce Now é o serviço de streming de jogos na nuvem da empresa norte-americana Nvidia, uma das mais populares e poderosas no segmento gaming.

E agora, a Nvidia anunciou que o serviço já funciona nativamente nos computadores Mac com o processador M1 da Apple. Esta é assim uma ótima notícia para os gamers que usam este equipamento da marca da maçã.

GeForce Now da Nvidia já executa nativamente para Macs com M1

A Nvidia anunciou na passada quinta-feira (28) a chegada oficial do serviço de streaming de jogos GeForce Now 2.0.40, que agora vai funcionar nativamente nos computadores Mac da Apple com o chip de processamento M1.

Até aqui, o programa conseguia executar no macOS, no entanto não era de uma forma nativa, e acabava por consumir mais energia. E a partir de agora, para além de um menor consumo energético, o utilizador já não necessita da emulação pelo Rosetta 2.

Os utilizadores dos computadores Mac já se habituaram a que a biblioteca de jogos para macOS conte com muito menos oferta do que a existente no sistema operativo Windows da Microsoft. Mas, para contornar esta realidade, existem os serviços de streaming de jogos, como o Xbox Cloud Gaming, o Google Stadia ou o GeForce Now da Nvidia. E agora este último vai passar a ser melhor executado nos equipamentos da maçã com M1.

De acordo com a Nvidia, a nova versão do seu serviço de streaming de jogos para processadores Apple M1 permite que o serviço execute melhor, diminuindo ao mesmo tempo o consumo de energia nos portáteis MacBook Air e Pro. Para além disso, o programa também demorará menos tempo a abrir, enquanto que o desempenho é agora superior.

Para os computadores MacBook, iMac ou Mac Mini com chip Apple M1, o serviço oferece agora um maior número de jogos compatíveis. No total são 14 os novos títulos, como Dune: Spice Wars, Romans: Age of Caesar, Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator, Prehistoric Kingdom e Galactic Civilizations II: Ultimate Edition. Os utilizadores contam também com o popular jogo Lost Ark, lançado em 2019 pela Amazon e que é ideal para quem gosta de RPG.