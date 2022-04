Portugal: Exames do 9.º ano passam a ser digitais em 2023

A aposta no digital em diversas áreas da sociedade é uma realidade que foi bastante forçada pela pandemia por COVID-19. Ao nível da Educação não foi exceção, tendo sido necessário dar aulas em modelo online devido aos confinamentos.

De acordo com informações recentes, também as provas de aferição e exames do 9.º ano passam a ser digitais em 2023. Mas há mais novidades.

Em 2025, todas as avaliações serão digitais

No próximo ano, todas as provas de aferição passam a ser digitais, exceto as de Expressão Artística e Física, revela hoje o JN.

Segundo o jornal, este novo modelo será testado já este ano em algumas escolas, estando em curso o processo de seleção dos estabelecimentos a incluir no projeto-piloto. A fase experimental será alargada, em 2023, às provas de final de ciclo de 9.º ano e, em 2024, aos exames do Secundário. O objetivo é que, em 2025, todas as avaliações sejam realizadas em suporte eletrónico, diretamente de dispositivos digitais.

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) entende que, para que a implementação seja feita, "com a maior segurança e a contribuição de todos", o processo será gradual, através da "aplicação de fases experimentais nas várias modalidades de avaliação externa". No cronograma a que o JN teve acesso, alguns alunos realizarão, este ano, as provas de aferição teóricas nos computadores, sendo que, no próximo ano, esta modalidade se aplicará a todos os estudantes do 2.º, do 5.º e do 8.º ano.

A desmaterialização das provas e dos exames prevê um investimento de 12 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência.