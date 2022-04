SpaceX lançou mais 53 satélites para o espaço para “melhorar internet”

O projeto Starlink da SpaceX foi uma aposta disruptiva que alertou os países para uma nova realidade.

É possível ter internet e comunicações em qualquer parte do planeta com mais segurança e com menos controlo de terceiros nos tarifários, velocidades e outros aspetos fundamentais para a sociedade moderna. Nesse sentido, há várias potências mundiais a querer ter a sua própria constelação, entre elas a União Europeia. A SpaceX já tem autorização para lançar 12.000 satélites, e espera conseguir aprovação para mais 30.000, no futuro.