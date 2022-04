Cartoon político partilhado por Elon Musk está a ser vendido como NFT

Não é novidade que Elon Musk mexe com os mercados e as suas ações têm implicações que, para muitos, são impensáveis. Desta vez, partilhou um cartoon político que está a ser vendido como um NFT.

E este não é o único esforço que o criador está a fazer para rentabilizar o desenho.

Há uns dias, Elon Musk decidiu partilhar um cartoon político. Como é costume, tornou-se viral e desencadeou uma série de opiniões. Agora, o criador do desenho está à procura de vender o seu trabalho, aproveitando a fama de que foi alvo.

Chama-se Colin Wright, é editor no site cultural Quillette e desenhou o cartoon que foi partilhado por Elon Musk. Por forma a lucrar com a atenção que Elon Musk conseguiu que lhe fosse dedicada, já abriu um leilão no OpenSea para vender o desenho, chamado “my political journal”, como NFT.

De acordo com o New York Post, a página do leilão já mostrou pelo menos duas licitações.

Os 1,25 ethers em cima da mesa, para já, valem quase 3.600 dólares.

A venda do cartoon como NFT não é a única forma que Wright está a usar para rentabilizar o alvoroço em torno do desenho partilhado por Elon Musk. Num outro tweet, o editor partilhou que está a vender na Etsy uma caneca com o cartoon.

Num outro tweet, o editor Wright admitiu ter adorado o debate que o seu cartoon acendeu.

