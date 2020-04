5 jogos fantásticos para iOS que o vão ajudar a passar o tempo

Provavelmente está a jogar mais do que alguma vez o fez. Este tempo de confinamento está a deixar as pessoas cansadas pela monotonia, pela falta da ação normal das suas vidas. Contudo, tem de ser e o que tem de ser… tem muita força. Para ajudar a passar o tempo, vamos deixar 5 jogos fantásticos para instalar no seu iPhone e passar um pouco de tempo mais divertido.

Estes jogos, para iOS, também poderão ser jogados no iPad e alguns até na Apple TV.

Hoje para iOS vamos falar em jogos. São muitas as pessoas que utilizam o seu iPhone, iPad e até a Apple TV para passar um pouco de tempo em entretenimento. Assim, escolhemos 5 jogos muito interessantes, verdadeiros testes às capacidades das máquinas e alguns com um som fantástico. Deixo particular atenção no vídeo da nossa primeira sugestão.

1 – Alto’s Odyssey

Começo esta descrição pelo vídeo de apresentação desta app. Conforme poderá ver, este é dos melhores, se não mesmo o melhor jogo em termos de banda sonora. Este título é mais um capítulo de um dos jogos mobile mais elogiados dos últimos anos. Assim, tal como o antecessor, Alto’s Odyssey proporciona sessões de jogo relaxantes com cenários vibrantes e uma banda sonora fantástica.

Este novo jogo afasta-se dos cenários gelados de Alto’s Adventure, que se tornavam aborrecidos pela repetição, trazendo mais variedade à jogabilidade.

No coração da série Alto há um elegante sistema de truques de toque único. Interliga as combinações e conclui os 180 objetivos, tudo com controlos intuitivos.

2 – Fortnite

Este é um jogo que, para os mais novos, dispensa apresentações. Fortnite: Battle Royale foi lançado em setembro de 2017 e, desde então, tornou-se num dos jogos multiplayer mais populares.

Fortnite Battle Royale é um jogo envolvente que pode ser jogado até 100 jogadores, sozinho ou em grupos de dois a quatro amigos. Os jogadores deixam um “autocarro de batalha” que cruza o mapa do jogo sem nenhuma arma. Quando os jogadores chegam à cena de batalha têm como missão procurar por armas, itens e recursos, evitando serem mortos enquanto atacam outros jogadores.

Ao longo de uma rodada, a área segura do mapa diminui de tamanho devido a uma tempestade; os jogadores fora daquela área recebem um dano e podem ser mortos. Isso força os jogadores remanescentes a irem para um espaço mais apertado e incentiva os encontros dos jogadores. O último jogador ou equipa com vida ganha o jogo.

Homepage: Fortnite

Preço: Grátis. Oferece compras integradas

3 – Spyder

O serviço de jogos baseado em assinatura da Apple, Arcade, começou em setembro de 2019, com a promessa de lançamentos regulares de jogos para manter a plataforma nova e envolvente. As coisas desaceleraram um pouco, com apenas alguns lançamentos todos os meses em 2020.

A plataforma, que custa 4,99 €/mês, promete uma boa coleção de jogos envolventes de nível superior. Neste tempo de confinamento, esta plataforma poderá ter crescido, embora que os títulos ainda estejam aquém do que a Apple inicialmente previu. Apesar disso, este lançamento, o jogo Spyder, é um fantástico exemplo de um jogo de muita qualidade.

Spyder coloca o jogador no papel de Agent 8, uma aranha robótica que serve a agência de espionagem britânica EP-8. Situado num mundo retrotemático, Spyder coloca o jogador em vários ambientes, resolvendo quebra-cabeças e problemas, para difundir várias situações e salvar o mundo da organização maligna SIN. É um jogo familiar adequado para qualquer pessoa com mais de quatro anos de idade.

Experimentámos este novo jogo na Apple Arcade em modo experimental da plataforma. Veja também o potencial.

Homepage: Spyder

Preço: Apple Arcade

4 – PUBG Mobile

Voltamos aos títulos de luxo do ano 2019. Assim, trazemos também o PUBG, um título criado exclusivamente para dispositivos móveis. PUBG MOBILE é o mais intenso jogo de ação multiplayer grátis para smartphones e não só. Sobreviva a épicas batalhas de 100 jogadores, modo de payload, modo deathmatch em equipa 4v4 de ritmo acelerado e modo zombie.

Sobrevivência é a chave e o último que ficar de pé ganha. Quando chegar a hora, dispare com tudo!

Homepage: PUBG Mobile

Preço: Grátis. Oferece compras integradas

5 – WGT Golf

Estamos perante um jogo de golfe online de multijogador. O WGT Golf é jogado virtualmente em campos de golfe reais localizados nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos Países Baixos, Canadá e México, utilizando uma tecnologia patenteada de georreferenciação fotorrealista em 3D.

Os jogadores podem jogar com a família ou amigos, participar de um quarteto ou iniciar o seu próprio jogo. Os utilizadores podem escolher entre competir numa variedade de virtual de partidas de golfe com até quatro jogadores ao mesmo tempo, jogar individualmente ou entrar num desafio de competências, ou em torneios com prémios.

Homepage: WGT Golf

Preço: Grátis. Oferece compras integradas

Em resumo, são 5 jogos com alguma diversidade e que poderá prender a sua atenção durante umas boas semanas. Alertamos que estes títulos têm noutros sistemas operativos também a sua versão. Para tal, sugerimos que usem o link do editor que está na caixa de download. Bom jogo.