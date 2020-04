Novo Mavic Air 2 já disponível em pré-venda em Portugal na iServices

O novo drone da DJI é compacto, dobrável e capaz de gravar em 8K. O Mavic Air 2 oferece recursos que prometem tornar muito segura e simples a captura de conteúdo de alta qualidade a voar. É bastante intuitivo, permite filmar na melhor qualidade de vídeo até mesmo para os pilotos mais inexperientes.

O sucessor do Mavic Air reforça a aposta no design de hastes dobráveis. O drone continua a ser bastante compacto, recorrendo a pás de hélices igualmente ajustáveis, com uma curvatura mais acentuada nas extremidades, para garantir um trabalhar mais silencioso, além de contar com diversos recursos de voo, captura e segurança.

Pesa somente 570 gramas e possui atualizações robustas como novos motores, novos controladores eletrónicos de velocidade, tecnologia aprimorada de bateria e um design aerodinâmico para fornecer autonomia de voo até 34 minutos.

A tecnologia de transmissão OcuSync 2.0 é capaz de fornecer o feed de vídeo em HD a uma distância máxima de 10 km. Além disso, suporta bandas de frequência de 2,4 GHz e 5,8 GHz, enquanto a tecnologia anti-interferência permite bloquear sinais indesejados para manter o feed de vídeo limpo.

O Mavic Air 2 é o primeiro drone da série Mavic a oferecer vídeo 4K a 60 fps e 120 Mbps. Além disso, os utilizadores podem filmar usando vídeo HDR, câmara lenta 4X em 1.080p a 120 fps ou câmara lenta 8x em 1.080p a 240 fps. Possibilita filmar com 12 megapixels ou até fotografar imagens de 48 megapíxels com detalhes, uma vez que o seu estabilizador triaxial ajuda a compensar a trepidação da câmara para criar imagens estáveis e suavizadas, mesmo nos cenários mais irregulares.

O sensor Quad Bayer de 1/2 polegada permite criatividade sem limites com os modos de captura de imagem disponíveis.

O recém-adicionado SmartPhoto registra fotos de 12 megapíxel usando análise de cena e aprendizado para escolher automaticamente uma das três opções de captura de imagem:

Fotos em HDR : captura automática com várias exposições, mesclando-as para criar uma imagem de elevado alcance dinâmico.

: captura automática com várias exposições, mesclando-as para criar uma imagem de elevado alcance dinâmico. Hyperlight : foi projetado para cenários com pouca luz, tirando várias fotos e mesclando-as para obter uma imagem nítida e com menos ruído.

: foi projetado para cenários com pouca luz, tirando várias fotos e mesclando-as para obter uma imagem nítida e com menos ruído. Reconhecimento da cena: reconhece até cinco categorias, incluindo pôr do sol, céu azul, grama, neve e árvores, otimizando as configurações para fazer a fotografia se destacar, trazendo o mais alto grau de cor, detalhes e tons.

O Mavic Air 2 já está disponível em pré-venda na loja online da iServices e as primeiras unidades estarão disponíveis em Portugal a partir do dia 15 de maio.