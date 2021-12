µBrowser é um navegador web para o seu Apple Watch

O Apple Watch é um poderoso computador de pulso. Mais quer o seu poder de processamento, esta máquina tem todas as possibilidades de mostrar as páginas web, permitindo um nível diferente de utilização corrente. Para isso precisamos de uma app, o µBrowser.

Seguramente que no watchOS falta o Safari, mas a Apple lá terá as suas razões para não o incluir. Como tal, vamos ver o que vale este browser de terceiros.

µBrowser é o seu navegador no Apple Watch

Claro que não é estranho a Apple não ter colocado um navegador no Apple Watch. Se a ideia é proporcionar sempre a melhor experiência de utilização, então o ecrã do smartwatch não é o local ideal para mostrar páginas web.

Contudo, há alguns anos, a Apple acrescentou a possibilidade de as aplicações mostrarem páginas web quando o utilizador tocava num link. No entanto, essa linha de utilização não teve grande impacto.

Assim, e porque de facto há uma ausência para esta ação de ver uma página no Apple Watch, o µBrowser vem tentar colmatar esta falta e mostrar que é possível termos um browser no ecrã do nosso relógio Apple.

Este navegador foi Desenvolvido por Arno Appenzeller. Custa a módica quantia de 0,99€ e pode ser descarregado via App Store.

Bom, mas não perfeito... mas útil!

Depois de o instalar, irá perceber que é simples, mas isso tem mesmo de ser. Também não é completo ao ponto de mostrar uma página com todos os pergaminhos, mas também não o consegue fazer por razões óbvias.

Tudo depende da qualidade do site que queremos carregar e de como está "construído". Aliás, podemos mesmo nalguns nem conseguir ver as imagens, ou outros objetos que façam parte da interface desse sítio. Existem também formatos incompatíveis.

Em vários sites testados, percebemos que as fontes não são nalguns casos bem acolhidas e podemos não estar a ver o site de forma responsiva, como o veríamos num qualquer dispositivos convencional.

O µBrowser é extremamente fácil de instalar e utilizar. Esta app permite-lhe pesquisar na web ou introduzir um URL diretamente no relógio, mas para ser mais fácil, também podemos usar a aplicação do iPhone, que é a que dá origem à do Apple Watch.

Podemos adicionar os favoritos que serão o gatilho para vermos no ecrã do relógio os links.

Assim, quando no Apple Watch tocarmos nos links, a app irá tentar carregar o site e irá pedir para confirmar essa operação. Segundo o autor da app, este é um requisito técnico da Apple e que, apesar da rapidez, não são recolhidos quaisquer dados.

A aplicação é muito rápida e os sites na Série 7 carregam imediatamente. Claro, nos mostradores com ecrã menor, apesar de funcionar, adensa-se a dificuldade de ver alguns sites de forma ordenada.

Esta app no modelo mais recente até tem uma boa usabilidade, principalmente em sites com mais texto que imagens, onde o texto de ajuste bem às margens do ecrã, como nalguns sites de notícias.

Pode também ser uma app interessante para correr determinados serviços em páginas feitas à medida para este ecrã.

