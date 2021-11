Análise: auscultadores Jabra Elite 85t – um passo em frente na qualidade do som

Temos em mãos um dos mais interessantes auscultadores earbuds. Se no ano passado os Jabra Elite 75t nos mostraram uma relação preço qualidade muito interessante, apesar de não terem um puro Cancelamento Ativo de Ruído, este ano a nova versão, os Jabra Elite 85t, dão um passo adiante na qualidade de som e no conforto.

Depois de várias semanas de uso, deixamos a nossa análise. Estamos de facto perante uma excelente opção neste segmento.

Descobrir os auscultadores Jabra Elite 85t

Os auscultadores Jabra Elite 85t diferenciam-se da concorrência pelo seu design ergonómico, cancelamento de ruído eficaz e um conjunto de microfones de grau A. Portanto, em vez das pontas de orelha circulares de gerações anteriores, os Elite 85t incluem pontas de orelha oblongas que se adaptam mais confortavelmente ao canal auditivo.

As mangas de silicone incluem um protetor de cera que evita que detritos subam na grade do altifalante.

Antes de mais...

Como podemos emparelhar os Jabra Elite 85t com um dispositivo móvel?

Ligue os auriculares removendo-os do estojo de carregamento. Em alternativa, prima os botões Esquerdo e Direito em simultâneo para ligar os auriculares. Prima e mantenha premidos (3 seg.) os botões Esquerdo e Direito em simultâneo até os LED dos auriculares ficarem intermitentes na cor azul. Os auriculares estão agora prontos para se emparelharem com o seu telefone. Coloque os auriculares e siga as instruções de voz para os emparelhar com o seu dispositivo móvel.

Construção e conforto

Conforme já referimos, o design pequeno, discreto e muito bem combinado permite usar os auscultadores sem sentirmos um cansaço ao fim de uma ou duas horas de uso.

Os materiais são bons, o peso é equilibrado, a usabilidade está lá. Até na estética foram bem pensados, trazem os botões decorados com o logotipo da Jabra. O símbolo da marca é também indicador do botão. Podemos nos próprios auscultadores clicar para controlar os comandos de reprodução.

Estes controlos podem ser reconfigurados na aplicação Jabra Sound + para que cada experiência do utilizador seja diferente.

Há também um conjunto de pequenos orifícios na ponta das caixas dos auscultadores, estes servem os seis microfones. Alguns destes microfones são para chamadas e outros para cancelamento de ruído.

O encaixe no pavilhão da orelha é do tipo parafuso de meia volta. É simples de encaixar e estes Jabra Elite 85t são muito bons para exercícios convencionais, como corrida no exterior ou treino funcional no ginásio. A estabilidade é ótima: a parte inferior manteve os auscultadores no lugar enquanto pedalava, enquanto corria ou quando saltava à corda.

Cada par de auscultadores sem fio verdadeiros inclui um estojo de carregamento, mas este é mais versátil do que a maioria. Esta caixa é fabricada em acrilonitrila butadieno estireno (ABS), policarbonato, ou, mais simples, plástico. Este conjunto suporta carregamento sem fio norma Qi, mas traz igualmente um cabo USB-C incluído. A caixa fecha-se com a ajuda de mecanismo magnético.

Especificações Especificações: Desempenho Forma de utilizar : Intra-auditivo

: Intra-auditivo Uso recomendado : Chamadas/música

: Chamadas/música Tipo de headset : Binaural

: Binaural Cor do produto : Black,Titanium

: Black,Titanium Controlo do volume : Botão

: Botão Tipo de controlo : Botões

: Botões Comprimento do cabo : 0.3 m

: 0.3 m Certificação IP : IPX4

: IPX4 Indicadores LED: Sim Conectividade Tecnologia de conectividade : Sem fios

: Sem fios Conetor 3,5 mm : Não

: Não Bluetooth : Sim Versão Bluetooth : 5.1 Alcance sem fios : 10 m Perfis Bluetooth : HFP

: Sim Conetor USB: USB Type-C Auscultadores Tipo de auscultadores : intra-auriculares

: intra-auriculares Sistema acústico : Fechado

: Fechado Cancelamento ativo de ruído : Sim

: Sim Frequência dos auscultadores : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Impedância : - Ω

: - Ω Diâmetro do altifalante : 12 mm

: 12 mm Material das almofadas de ouvidos: Silicone Microfone Tipo de microfone : Embutido

: Embutido Frequência do microfone : 100 - 10000 Hz

: 100 - 10000 Hz Efeito de cancelamento de ruído : Sim

: Sim Número de microfones : 6

: 6 Silenciamento de microfone : Sim

: Sim Microfone com Sistema Micro-Eletro-Mecânico (MEMS): Sim Bateria Funciona a bateria : Sim

: Sim Tipo de bateria : Bateria incorporada

: Bateria incorporada Tecnologia da bateria : Iões de lítio

: Iões de lítio Tempo de reprodução de música : 7 horas

: 7 horas Autonomia de reprodução de áudio contínua (com caixa de carregamento) : 31 horas

: 31 horas Tempo de carga : 3.5 horas

: 3.5 horas Fonte de carregamento : USB

: USB Carregamento wireless : Sim

: Sim Indicador de carga da bateria : Sim

: Sim Autonomia de conversação : 7 horas

: 7 horas Bateria recarregável: Sim Requisitos do sistema Sistemas operativos móveis compatíveis : Android, iOS

: Android, iOS Pesos e dimensões: Largura : 18.6 mm Profundidade : 23.1 mm Altura : 16.2 mm

Dimensões da capa de carregamento (C x L x A) : 41.1 x 64.8 x 28.5 mm

: 41.1 x 64.8 x 28.5 mm Peso da capa de carregamento : 43.7 g

: 43.7 g Peso do auscultador esquerdo : 6.9 g

: 6.9 g Peso do auscultador direito: 6.9 g Condições ambientais Temperatura de funcionamento (T-T) : -5 - 45 °C

: -5 - 45 °C Limite de temperaturas (armazenamento): -20 - 45 °C Conteúdo da embalagem 1 par de auscultadores

1 caixa de carregamento com fios (USB-C) e sem fios

1 Cabo USB

1 Conjunto DE 3 tamanhos de pontas em silicone

Guia de iniciação rápida Leitor de música Compressão de áudio: AAC, SBC Na caixa Comprimento da embalagem : 110 mm

: 110 mm Profundidade da embalagem : 132 mm

: 132 mm Altura da embalagem : 40 mm

: 40 mm Peso da embalagem: 198 g

Outras características Orientação vocal : Sim

: Sim Processamento de Sinal Digital : Sim

: Sim Bluetooth Low Energy (BLE ): Sim

): Sim Desligar automático : Sim

: Sim Gestão de Chamadas : Sim

: Sim Definições do Equalizador : Sim

: Sim Aplicações compatíveis: Jabra Sound+

Recursos e performance

No que toca à performance, os Jabra Elite 85t apresentam uma tecnologia de cancelamento de ruído ótima que acalma efetivamente os ruídos do ambiente. Usam feedforward e cancelamento de ruído de feedback. Se estivermos num local onde tenhamos de estar atentos ao que se passa ao nosso redor, podemos clicar no auscultador esquerdo para ativar o HearThru. Basicamente é a abordagem da Jabra sobre a tecnologia de transparência.

Esta é de longe a melhor implementação da tecnologia (transparência) que testei. Isto porque transmite sons ambientes sem introduzir o chamado ruído branco/estático.

Além disso, foi particularmente interessante para a utilização na prática desportiva ao ar livre. Assim, podemos ativar o HearThrough e ter algum isolamento sem estar desprendido do ambiente em redor.

Ao contrário do Jabra Elite Active 75t, estes auscultadores não podem ser submersos por nenhum período de tempo, nem podem ser expostos à poeira sem possíveis danos aos componentes internos. Portanto, para correr na praia ou levar para o treino na chuva, não leve os Elite 85t.

A classificação IPX4 não oferece qualquer tipo de resistência à poeira, portanto, os botões não serão cobertos pela garantia se o pó entrar e danificar o interior. Mas atenção que a Jabra não concorda comigo, basta ler o que diz no seu site sobre esta classificação.

Um aspeto que gostei particularmente foi a transição entre dispositivos. Tinha os Elite 85t ligados ao iPhone 13 Pro Max e ao iPad Pro e para comutar colocava pausa num e play no outro e de imediato ele comutava de dispositivo.

Controlo através dos Jabra Elite 85t

Ligar/desligar os auriculares

Coloque os auriculares no estojo de carregamento para os desligar ou retire-os do estojo de carregamento para os ligar. Alternativamente, os auriculares podem ser desligados manualmente premindo os botões Esquerdo e Direito dos auriculares em simultâneo. Para os ligar, prima os botões Esquerdo e Direito em simultâneo.

Controlo de música

Auricular direito:

Reproduzir/Pausar a música: Prima o botão Direito quando não estiver a decorrer nenhuma chamada

Aumentar volume: Prima e mantenha premido o botão Direito

Auricular esquerdo:

Diminuir volume: Prima e mantenha premido o botão Esquerdo

Faixa seguinte: Prima duas vezes o botão Esquerdo quando estiver a ouvir música

Reinicie a faixa ou ouça a faixa anterior: Prima três vezes o botão Esquerdo quando estiver a ouvir música

Controlo de chamadas

Auricular direito

Atender chamada: Prima o botão Esquerdo ou Direito

Terminar/rejeitar chamada: Prima duas vezes o botão Esquerdo ou Direito

Colocar o microfone em Silenciar/anular silenciar: Prima o botão Esquerdo ou Direito

Aumentar volume: Prima e mantenha premido o botão Direito

Auricular esquerdo

Diminuir volume: Prima e mantenha premido o botão Esquerdo

Controlos do assistente de Voz, ANC e HearThrough

Auricular direito

Ative o Assistente de voz (Siri, Google Assistant): Prima duas vezes o botão Direito quando não estiver a decorrer nenhuma chamada

Auricular esquerdo

Passar entre ANC e HearThrough: Prima o botão Esquerdo quando não estiver a decorrer nenhuma chamada

Todas as funções dos botões podem ser reatribuídas utilizando MyControls na aplicação Jabra Sound+.

O que é o HearThrough? O HearThrough permite prestar atenção ao que se passa à sua volta e conversar quando não se encontra a decorrer uma chamada sem necessidade de remover os auriculares. Os microfones captam os sons circundantes e transmitem-nos aos altifalantes. Esta funcionalidade noutros sistemas chama-se Transparência.

Bateria e energia

Na descrição do produto está mencionado que os auscultadores, e também a caixa de transporte e de recarga, estão equipados com baterias de iões de lítio. A autonomia anunciada para reprodução de música é de 7 horas. Não consegui as 7 horas mas estive muito perto. Possivelmente por ter alternado algumas vezes os modos, consegui 6 horas e pouco.

Segundo as mesmas definições, a autonomia de reprodução de áudio contínua (com caixa de carregamento) chega às 31 horas. Este é um valor muito interessante, já que permite um fim de semana tranquilo sem termos a preocupação de estar a carregar a caixa.

Por falar em recarga, a Jabra refere que precisamos de 3,5 horas para termos a bateria da caixa e a bateria dos auscultadores totalmente carregadas. Este carregamento poderá ser via wireless, visto que a caixa permite usar a tecnologia Qi, ou temos o tradicional cabo USB-C para fazermos a ligação a uma fonte de energia.

Para sermos um pouco mais específicos, referimos que são necessárias até 2,5 horas para carregar totalmente os auriculares. Quando se abre o estojo de carregamento, os LED dos auriculares acendeM nas cores vermelha, amarela ou verde, indicando o estado da bateria dos auriculares.

O LED situado na frente do estojo de carregamento indica o estado da bateria do estojo de carregamento.

Se precisarmos de uma carga rápida quando os auriculares tiverem pouca bateria, devemos colocá-los no estojo de carregamento durante 15 minutos. Isto irá permitir que os auriculares carreguem rapidamente para fornecer até 60 minutos de bateria. O carregamento rápido dos Jabra Elite 85t necessita que o estojo de carregamento tenha, no mínimo, 30% de bateria.

Esta percentagem, assim como o status atual da bateria dos auriculares através da aplicação Jabra Sound+.

Aplicação Jabra Sound+

Esta será app de gestão de auscultadores que mais achei interessante. Bem desenhada, simples de perceber o conceito, peca apenas por não estar em português.

Tirando esta mancha na construção da app, o restante permite-nos facilmente sincronizar os dispositivos Jabra com o software. Depois, porque um tamanho não serve a todos, podemos ajustar dentro da app as nossas preferências e são variadas, sugiro que percam aqui uns bons minutos.

Antes de mais, temos sempre de ir primeiro às definições, que estão na roldana no canto superior direito, para verificar se o firmaware está atualizado. É muito importante ter sempre o mais recente software. Feito isto, podemos agora ajustar dentro da app também as ações dos botões. Conforme mostramos em cima, os auscultadores trazem ações predefinidas para os botões de ação, mas podem não ser as que mais queremos usar. Assim, dentro da app, podemos ajustar essa preferência.

Por falar nas preferências, o equalizador é uma excelente funcionalidade. Como utilizador de vários auscultadores da Apple, e de outras marcas, nem sempre o som com o equilíbrio predefinido é aquele que gosto. Esta app permite-me ajustar o som, os graves, os agudos, como gosto. Depois posso gravar as preferências que se vão manter em cada utilização.

Dentro desta app, além de muitas mais ações, podemos gerir como queremos o modo HearThrough. Podemos ter este modo como uma espécie de transparência, mas podemos mesmo amplificar o som à nossa volta, sim, leu bem, podemos amplificar o som e ter perceções que sem auscultadores não conseguimos. Gostei desta funcionalidade!

Conforme podemos ver nas imagens, a app é muito completa. Tem mesmo um manual de utilização, tem uma opção para escolhermos o nosso assistente pessoal, entre a Siri da Apple e a Alexa da Amazon. Existe também a opção de podermos ativar a localização dos nossos Jabra. Temos de ter permanentemente a localização ativa e conseguimos descobrir onde estão os nossos auscultadores.

Por fim, deixo a sugestão também para a opção o Cancelamento Ativo de Ruído. Pode ser ativado aqui também.

E o Som?

Para iniciarmos este que é o ponto mais importante da análise, podemos dizer que os Jabra Elite 85t suportam dois codecs Bluetooth : SBC e AAC para streaming de alta qualidade em dispositivos iOS. Às vezes, o AAC pode funcionar de maneira inconsistente em dispositivos Android, mas é definitivamente a melhor escolha disponível aqui para streaming de vídeo e outras aplicações que requerem baixa latência.

Por outro lado, ficamos beneficiados com o firmware Bluetooth 5.1. Estamos a lidar com maior eficiência de energia do que os dispositivos Bluetooth 4.0.

Os drivers dinâmicos de 12 mm emitem uma resposta de frequência amigável ao consumidor. Traduzindo, isto quer dizer que as notas graves são duas vezes mais altas do que as notas médias. Isso é bom para propósitos gerais de audição, porque a ênfase do baixo permite-nos sentir o som mesmo com menos potência. Agora, apesar de ser agradável, não temos aqui uma resposta de frequência precisa.

O isolamento passivo é muito bom: os sons acima de 1kHz são reproduzidos até oito vezes mais silenciosos ao usar os auscultadores do que sem os usar, e as notas de médio porte (por exemplo, vozes humanas) soam quase pela metade com os earbuds colocados. As pontas auriculares oblongas ajudam a criar uma vedação segura ao canal auditivo, mas devemos ter isso em atenção e levar alguns minutos para encontrar o conjunto certo para nossos ouvidos.

Baixas, médias e altas

Vamos falar de som. Recorrendo à audioteca que serve de teste e de comparativo, coloquei no Apple Music o tema Seven Nation Army – The White Stripes. Este é um tema apresentado com qualidade lossless e introduz-nos uma festa nos ouvidos com som gravados com equipamento pré-1960 e 8 pistas, portanto tem um som analógico muito autêntico por toda parte. E sim, aqui já se pode perceber como lidam estes auscultadores com os sinais analógicos são geralmente um pouco mais nebulosos.

Os Jabra Elite 85t recebem aqui uma nota média. Faltou corpo no baixo e na bateria. Mas os agudos "de outros tempos" estavam lá. No geral aqui saíram-se razoavelmente bem.

Para ouvir um pouco do convencional, submeti os Jabra a uma faixa eletrónica corajosa que foi produzida para a banda sonora do Black Panther, Pray For Me - The Weekend e Kendrick Lamar. Este tema apresenta alguns sons de sintetizador altamente não naturais que, foram fortemente modificados, o que nos traz frequências atípicas, mas vibrantes.

O baixo começa com um sussurro suave e estrondoso, que será difícil de interpretar se não tivermos um bom conjunto de auscultadores. Sim, os Elite 85t aguentaram-se. Aqui destaca-se os vocais do The Weeknd, que são brilhantes e cortantes, reverberando de forma magistosa com um tom agudo. Isto mostrou que há um bom equilíbrio nestes auscultadores, no que troca à transição entre as frequências mais baixas.

Por fim e para desfazer as dúvidas, entrou Killing in the Name - Rage Against the Machine. Aqui os auscultadores ou servem, ou só produzem barulho. Ok, não fiquei mal, mas não irradiou luxuria. Este tema tem uma bateria agressiva, guitarra estridente, vocais indomáveis ​​da autoria de Zach de la Rocha e há um sino de uma vaca (0,12").

Com este leque onde foi mostrado o poder dos graves, dos agudos e do palco sonoro, fiquei a conhecer melhor a qualidade destes auscultadores. Vamos ao veredicto!

Veredicto

Face a ano passado este conjunto trouxe o Cancelamento Ativo de Ruído, trouxe um melhor HearThrough e podemos dizer com propriedade que valem bem os 160 euros. No site da Jabra custam 229 euros mas... no mercado há um preço muito melhor.

Deram um excelente salto no que toca ao design e assumem-se como os mais interessantes do mercado dos earbuds. Discretos, bem fabricados e simples de operar. Fazem uma passagem entre dispositivos Apple melhor que os AirPods, o que me surpreendeu.

No que respeita ao som, gostei do equilíbrio dos graves, mas não deslumbrou. Os agudos são o "quanto baste" e as transições também são agradáveis, não comprometendo a qualidade geral do som.

Portanto, diria que valem a pena por terem um ótimo Cancelamento de Ruído ajustável e HearThrough melhorado. Outro ponto positivo é o Bluetooth 5.1, USB-C, sem fio e carregamento rápido assim como Bluetooth multiponto.

Por fim, há que referir a qualidade da app assim como o conforto das pontas ergonómicas.

Jabra Elite 85t