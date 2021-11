ANACOM emite DUF à DENSE AIR em resultado do leilão do 5G

Há alguns operadores que já têm a licença para o 5G. Depois da NOS, a ANACOM emitiu também direitos de utilização de frequências (DUF) à Dense Air. Esta decisão foi adotada na sequência do pagamento efetuado pela empresa dos valores devidos pelo espectro ganho no referido Leilão, em conformidade com o que determina o Regulamento do Leilão.

Mas quem é a Dense Air?

A Dense Air já detinha direitos de utilização, até 2025, na faixa de frequências de 3,6 GHz

A ANACOM aprovou no passado dia 26 de novembro de 2021, a decisão relativa à emissão do título dos direitos de utilização de frequências atribuídos à DENSE AIR PORTUGAL, Unipessoal, Lda. no Leilão 5G (objeto do Regulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro). A partir desse momento, esta empresa pode dar início à exploração comercial das frequências agora atribuídas. Recorda-se que esta empresa já detinha direitos de utilização, até 2025, na faixa de frequências de 3,6 GHz apta para a prestação de serviços compatíveis com 5G. A Dense Air é um operador grossista, ou seja presta serviços a outros operadores e não ao público em geral.

A ANACOM refere também que continuará a dar, como tem vindo a fazer, máxima prioridade à emissão dos títulos na sequência da concretização, por parte dos licitantes, dos pagamentos e do envio das respostas às audiências prévias relativas aos projetos de decisão relativos a esses títulos.

O leilão da rede 5G já terminou! Depois de 200 dias, a fase de licitação principal chegou finalmente ao fim. O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros e os 58 lotes em disputa foram atribuídos a seis operadores: Nos, Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air e Dixarobil. O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados.

