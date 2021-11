Bandai Namco anuncia Pac-Man Museum+

Trata-se claramente de um jogo que dispensa apresentações e cuja história atravessa várias gerações de jogadores. Pac-Man é um daqueles jogos cuja história se mistura com a história dos próprios videojogos e, por isso mesmo, a Bandai Namco presta agora uma devida homenagem ao jogo com Pac-Man Museum+.

Venham conhecer um pouco melhor Pac-Man Museum+.

Com cerca de 40 anos de existência Pac-Man é um daqueles jogos que vai estar irremediavelmente ligado com a própria história da evolução dos videojogos.

Com mais de 50 jogos lançados em honra deste pequeno herói, Pac-Man já viu serem lançadas edições para todos os gostos e com jogabilidades distintas o que faz dele, um herói de perseverança e rejuvenescimento também.

De forma a celebrar toda esta riqueza que Pac-Man tem e a sua importância na história dos videojogos, a Bandai Namco anunciou recentemente Pac-Man Museum+ para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PCs (via Steam).

Desta forma, jogadores e fãs deste smile lateralizado, são convidados a revisitar 14 dos títulos na lendária série, muitos dos quais não estão disponíveis há anos.

O Pac-Man Museum+ apresenta uma coleção única de jogos Pac-Man clássicos e modernos da história de mais de 40 anos da biblioteca icónica do personagem de videojogos. Os fãs e entusiastas poderão desfrutar do icónico clássico original da arcada ao lado de títulos frenéticos mais modernos, incluindo Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 256, e muito mais!

Vejam a lista de jogos disponíveis em Pac-Man Museum+:

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade ver.

Pac-Man Arrangement CS ver.

Pac-Man cCampionship Edition

Pac Motos

Pac’n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

O Pac-Man Museum+ apresenta ainda um interface visual único que se assemelha a um salão de jogos Arcade. Os jogadores podem personalizar o seu salão de jogos com mobílias, decorações e outras recordações tornando este no seu espaço de lazer em celebração de Pac-Man.

Além disso, existe um sistema de progressão baseado em missões, onde completá-las recompensa os jogadores com moedas que podem ser usadas para desbloquear mais missões ou itens que os jogadores podem usar para abrilhantar o seu salão de jogos virtual.

"O Pac-Man é um ícone global que tem sido continuamente amado por fãs e jogadores há mais de 40 anos", disse Herve Hoerdt (Vice-Presidente Sénior, Marketing, Digital & Conteúdos na Bandai Namco). "Esperamos que os jogadores de todas as gerações possam desfrutar do Pac-Man Museum+ pois este pacote oferece uma vasta gama de jogos de destaque na lendária série."

O Pac-Man Museum+ estará disponível na Europa para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PCs (via Steam) no início de 2022.