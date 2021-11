Portugal: É cliente da NOS? Rede 5G já está disponível

A NOS é o primeiro operador a lançar a tecnologia móvel mais disruptiva de sempre: o 5G. A partir de hoje, os clientes NOS em todo o país já podem tirar partido das características únicas do 5G, beneficiando de uma experiência de utilização superior.

Os primeiros clientes a poderem experimentar o 5G da NOS são os subscritores do tarifário Sem Limites Max, que sem necessidade de qualquer ativação, passaram a ter acesso imediato à nova tecnologia móvel.

De acordo com o comunicado da NOS, a rede 5G já está disponível para os seus clientes. De acordo com Miguel Almeida, CEO da NOS

este é o momento pelo qual esperávamos e para o qual há muito estamos preparados. Vamos, finalmente, poder entregar aos portugueses a tecnologia que vai transformar tudo e abrir possibilidades até aqui nunca imaginadas. O 5G será um pilar central no processo de transição digital da sociedade portuguesa e no reforço da competitividade da nossa economia. Com um ambicioso plano de investimento, a NOS assume a liderança desta nova era, ao serviço do país e dos nossos clientes.