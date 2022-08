Saiba como deslizar o painel de notificações a partir de qualquer parte do ecrã no Android

Os ecrãs não estão adaptados a todos os tamanhos de mãos, pelo que, para algumas pessoas, chegar ao topo do ecrã com uma mão só não é pera doce. Por essa razão, hoje, mostramos-lhe como pode deslizar o painel de notificações a partir de qualquer parte do ecrã, no Android.

Siga para o artigo e conheça esta dica.

Para algumas pessoas, o uso telemóvel implica as duas mãos, uma vez que estas não são suficientemente grandes para alcançar alguns cantos. No caso do Android, os utilizadores precisam de deslizar o painel de notificações a partir da parte superior do ecrã e nem todos o conseguem fazer sem recorrer a uma segunda mão.

Por questões de praticidade e caso este seja um problema que acompanha a sua utilização, saiba como deslizar o painel de notificações a partir de qualquer parte do ecrã.

Deslize o painel de notificações a partir de qualquer parte do ecrã

A dica é simples e implica que, em primeiro lugar, pressione continuamente no ecrã inicial até aparecer um conjunto de menus, no fundo.

Aí, clique em Definições, no canto inferior direito.

Em Definições ecrã inicial, deslize até encontrar a opção Deslizar para baixo, para painel noti..

Uma vez selecionado essa opção, o painel de notificações será aberto, assim que deslizar para baixo a partir de qualquer parte do ecrã inicial.