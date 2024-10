Não compre um iPhone usado sem antes fazer isto!

Por detrás das interfaces simples e intuitivas dos dispositivos da Apple existe um mundo de funcionalidades avançadas. Uma delas é o modo de diagnóstico do iPhone, uma ferramenta oculta que pode ajudar a descobrir problemas de software e hardware. Portanto, se vai comprar um iPhone usado, não se esqueça de fazer estas verificações.

O que é o modo de diagnóstico do iPhone?

O modo de diagnóstico permite verificar o estado do iPhone, incluindo componentes como o ecrã, a bateria, o microfone, a câmara e outros. Pode ajudar a identificar problemas relacionados com o hardware, tais como desempenho deficiente da bateria, problemas com sensores ou problemas de áudio.

Normalmente, o Suporte da Apple utiliza ferramentas especializadas para recolher estes dados, mas os utilizadores podem aceder a uma versão básica desta ferramenta diretamente a partir do iPhone.

Embora este modo exija normalmente o acesso a ferramentas ou aplicações especiais, é possível iniciar uma verificação de diagnóstico utilizando um truque simples que envolve os botões de som do iPhone.

Como entrar no modo de diagnóstico

1. Desligue o seu iPhone. Para isso, mantenha premido o botão de baixar o volume e de Power simultaneamente. Quando aparecer a opção "Desligar", arraste-a para o lado.

Não funcionou? Visite este site e selecione a sua versão do iOS para descobrir como desligar o seu iPhone.

2. Depois de desligado, mantenha premido ambos os botões de volume e insira o carregador na entrada (mantendo os botões de volume premidos). Prima até aparecer a a página de diagnóstico abaixo.

3. Agora, selecione "Continue".

4. Selecione uma rede Wi-Fi e insira a palavra-passe.

5. Clique em "Agree".

6. Agora, para correr os diagnósticos, clique em "Run Diagnostics".

7. Aqui, escolha que parte do software ou hardware pretende testar. Nós escolhemos testar o Face ID. Para isso, clicamos em "Face ID" e aguardamos até que o diagnóstico acabasse.

8. Depois, pode verificar os resultados para os diferente componentes: Software, Face ID e System.

Quando deve utilizar esta funcionalidade?

Antes de uma reparação: executar o diagnóstico antes de se deslocar a uma Apple Store ou a uma loja de reparação de terceiros pode dar-lhe uma ideia do problema, permitindo-lhe tomar decisões informadas.

Mau funcionamento do dispositivo: se o smartphone estiver a travar, a falhar ou se harware como a coluna ou a câmara deixarem de funcionar corretamente, o diagnóstico pode ajudar a isolar o problema.

Verificações do estado da bateria: se notar que a bateria do iPhone está a esgotar-se rapidamente, o diagnóstico pode confirmar se a bateria precisa de ser substituída.

A capacidade de efetuar diagnósticos básicos no iPhone utilizando os botões de som é um truque útil e pouco conhecido. Dá-lhe uma noção da saúde do seu dispositivo sem necessidade de aplicações de terceiros ou visitas à Apple Store. No entanto, para obter diagnósticos mais abrangentes, o melhor é contactar o suporte da Apple ou utilizar ferramentas de diagnóstico avançadas.

