PJ alerta: economia perde 200 milhões de euros/ano por culpa da pirataria

A pirataria de conteúdos audiovisuais continua a ter um impacto significativo em Portugal, com prejuízos anuais estimados em cerca de 200 milhões de euros.

Pirataria fomenta o branqueamento de capitais

Este fenómeno afeta diretamente não só a indústria do cinema e da televisão, mas também toda a economia associada à produção de conteúdos.

Segundo dados divulgados por entidades do setor, o consumo de conteúdos ilegais, como filmes, séries ou transmissões desportivas, continua a crescer, envolvendo centenas de milhares de utilizadores em Portugal. Só em períodos recentes, registaram-se dezenas de milhões de acessos a plataformas ilegais, o que demonstra a dimensão do problema.

Segundo Carlos Cabreiro, no IV Colóquio Internacional sobre Pirataria de Conteúdos Digitais, que hoje decorre na sede da PJ, em Lisboa...

Não estamos a falar só de direitos de autor, não estamos a falar só da divulgação de conteúdos ilegais. Estamos também a falar de algo que fomenta o branqueamento de capitais e que gera muito dinheiro

O atual Diretor da PJ referiu ainda que embora...

aos olhos dos cidadãos" a pirataria pareça "algo que é muito simples e que só provoca vítimas individuais ou que afeta as empresas", em causa estão estruturas que se organizam "de forma a disseminar os lucros que provêm da atividade criminosa

O impacto vai muito além das perdas financeiras diretas. A quebra de receitas afeta produtores, autores, operadores de televisão e até o Estado, que deixa de arrecadar impostos como IVA e IRC.

Além disso, há consequências indiretas relevantes: menos investimento em novos conteúdos, redução de receitas publicitárias e impacto negativo na criação de emprego nas indústrias criativas.

Outro ponto crítico é o perfil dos utilizadores. Ao contrário do que se possa pensar, o consumo de pirataria não está limitado a classes com menor poder de compra, sendo frequente entre classes médias e mais jovens.

Para além do impacto económico e cultural, existem ainda riscos associados ao uso destas plataformas ilegais, como exposição a fraudes, roubo de dados e infeções por malware, tornando a pirataria também um problema de cibersegurança.

Perante este cenário, especialistas defendem o reforço de medidas de combate à pirataria, incluindo maior sensibilização dos utilizadores e mecanismos mais eficazes de bloqueio de conteúdos ilegais.