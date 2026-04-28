PJ alerta: economia perde 200 milhões de euros/ano por culpa da pirataria
A pirataria de conteúdos audiovisuais continua a ter um impacto significativo em Portugal, com prejuízos anuais estimados em cerca de 200 milhões de euros.
Pirataria fomenta o branqueamento de capitais
Este fenómeno afeta diretamente não só a indústria do cinema e da televisão, mas também toda a economia associada à produção de conteúdos.
Segundo dados divulgados por entidades do setor, o consumo de conteúdos ilegais, como filmes, séries ou transmissões desportivas, continua a crescer, envolvendo centenas de milhares de utilizadores em Portugal. Só em períodos recentes, registaram-se dezenas de milhões de acessos a plataformas ilegais, o que demonstra a dimensão do problema.
Segundo Carlos Cabreiro, no IV Colóquio Internacional sobre Pirataria de Conteúdos Digitais, que hoje decorre na sede da PJ, em Lisboa...
Não estamos a falar só de direitos de autor, não estamos a falar só da divulgação de conteúdos ilegais. Estamos também a falar de algo que fomenta o branqueamento de capitais e que gera muito dinheiro
O atual Diretor da PJ referiu ainda que embora...
aos olhos dos cidadãos" a pirataria pareça "algo que é muito simples e que só provoca vítimas individuais ou que afeta as empresas", em causa estão estruturas que se organizam "de forma a disseminar os lucros que provêm da atividade criminosa
O impacto vai muito além das perdas financeiras diretas. A quebra de receitas afeta produtores, autores, operadores de televisão e até o Estado, que deixa de arrecadar impostos como IVA e IRC.
Além disso, há consequências indiretas relevantes: menos investimento em novos conteúdos, redução de receitas publicitárias e impacto negativo na criação de emprego nas indústrias criativas.
Outro ponto crítico é o perfil dos utilizadores. Ao contrário do que se possa pensar, o consumo de pirataria não está limitado a classes com menor poder de compra, sendo frequente entre classes médias e mais jovens.
Para além do impacto económico e cultural, existem ainda riscos associados ao uso destas plataformas ilegais, como exposição a fraudes, roubo de dados e infeções por malware, tornando a pirataria também um problema de cibersegurança.
Perante este cenário, especialistas defendem o reforço de medidas de combate à pirataria, incluindo maior sensibilização dos utilizadores e mecanismos mais eficazes de bloqueio de conteúdos ilegais.
Eu só gostava de saber como é que perdem algo que nunca recebera?
Quem lhes garante que os utilizadores de pirataria algum dia seriam clientes reais?
Pois, este é o pressuposto da tal perda: assumir que todos os usufrutuários da pirataria seriam clientes pagantes dos serviços legais, o que é uma completa falácia!
+1
E quanto é que perde com a economia paralela? E com a corrupção?
Já agora, usando dados palpáveis: quanto é que a economia perde com processos parados? Em 2013 a troika indicou que havia 19 mil milhões parados nos tribunais portugueses, então que tem a PJ a dizer sobre esta matéria? Estão preocupados com meros 200 milhões?
A economia de quem? de quem já tem os bolsos cheios e tenta de tudo para minimizar o serviço ao cliente e aumentar os lucros ?
se não fosse a pirataria, no meu caso, não teria capacidade financeira para poder ver os três canais de desporto … não me importo de pagar, mas um valor justo, tipo 30 euros por mês, ou seja, menos de metade do valor actual desses canais
Em vez de meterem a sporttv a 35 euros/mês metam a 15Euros/mês e eu subscrevo já um plano anual. A 35 euros, não obrigado.
Também se recebe carta como na Alemanha ou EUA se se sacar conteúdo ilegal sem VPN?
Gostava de saber como chegaram ao numero de 200 milhões
Quando li branqueamento de capitais e ilegal pensei que estivessem a falar da Assembleia.
Afinal é mais do mesmo, a IPTV.
Sim, quem usa IPTV vai a correr assinar sportv e outros se a iptv acabar.
É que é já a seguir…
Confia, Joca.
Tuguices…