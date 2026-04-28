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PJ alerta: economia perde 200 milhões de euros/ano por culpa da pirataria

· Internet 9 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Eu says:
    28 de Abril de 2026 às 17:39

    Eu só gostava de saber como é que perdem algo que nunca recebera?
    Quem lhes garante que os utilizadores de pirataria algum dia seriam clientes reais?
    Pois, este é o pressuposto da tal perda: assumir que todos os usufrutuários da pirataria seriam clientes pagantes dos serviços legais, o que é uma completa falácia!

    Responder
  2. GAMBITO says:
    28 de Abril de 2026 às 17:43

    E quanto é que perde com a economia paralela? E com a corrupção?
    Já agora, usando dados palpáveis: quanto é que a economia perde com processos parados? Em 2013 a troika indicou que havia 19 mil milhões parados nos tribunais portugueses, então que tem a PJ a dizer sobre esta matéria? Estão preocupados com meros 200 milhões?

    Responder
  3. Vox says:
    28 de Abril de 2026 às 17:43

    A economia de quem? de quem já tem os bolsos cheios e tenta de tudo para minimizar o serviço ao cliente e aumentar os lucros ?

    Responder
  4. outro_chegano says:
    28 de Abril de 2026 às 17:53

    se não fosse a pirataria, no meu caso, não teria capacidade financeira para poder ver os três canais de desporto … não me importo de pagar, mas um valor justo, tipo 30 euros por mês, ou seja, menos de metade do valor actual desses canais

    Responder
  5. Nome says:
    28 de Abril de 2026 às 17:58

    Em vez de meterem a sporttv a 35 euros/mês metam a 15Euros/mês e eu subscrevo já um plano anual. A 35 euros, não obrigado.

    Responder
  6. Asdrúbal says:
    28 de Abril de 2026 às 18:00

    Também se recebe carta como na Alemanha ou EUA se se sacar conteúdo ilegal sem VPN?

    Responder
  7. zeto says:
    28 de Abril de 2026 às 18:01

    Gostava de saber como chegaram ao numero de 200 milhões

    Responder
  8. PorcoDoPunjab says:
    28 de Abril de 2026 às 18:04

    Quando li branqueamento de capitais e ilegal pensei que estivessem a falar da Assembleia.
    Afinal é mais do mesmo, a IPTV.
    Sim, quem usa IPTV vai a correr assinar sportv e outros se a iptv acabar.
    É que é já a seguir…

    Confia, Joca.
    Tuguices…

    Responder

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