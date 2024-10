Spotify quer substituir o YouTube e alarga os videoclipes a ainda mais países

O Spotify tem procurado dar aos utilizadores novas funcionalidades e novas opções, para elevar ainda mais este serviço de streaming. As formas como o faz têm sido interessantes e uma nova foi agora alargada a mais países. Falamos dos videoclipes, que ficam acessíveis em mais 85 países.

Em meados de março passado, foi revelado que o Spotify foi atualizado com a possibilidade de assistir aos videoclipes de algumas músicas. Esta capacidade estava limitada a num pequeno número de regiões do planeta e agora sabemos que a plataforma de streaming de música expandiu a disponibilidade deste recurso para 85 países adicionais.

O Spotify publicou uma nova entrada no seu blogue oficial anunciando que os videoclipes estarão disponíveis em breve em mais 85 países. Esta funcionalidade ainda se encontra em Beta e inicialmente apenas estava disponível em 11 regiões do planeta: Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polónia, Suécia, Brasil, Colômbia, Filipinas, Indonésia e Quénia.

Ainda não sabemos quais são estes 85 países onde os videoclipes do Spotify estão a chegar. Espera-se que a Europa seja uma das regiões totalmente cobertas e assim Portugal esteja entre os países que passam a poder desfrutar dos videoclipes das músicas favoritas sem sair desta app de streaming.

Como pode ser visto no vídeo acima, depois de ativar esta nova função na aplicação Spotify tudo acontece facilmente. Quando estiver a reproduzir uma música com um videoclipe, pode começar a vê-lo simplesmente clicando no botão "Mudar para vídeo". Da mesma forma, quem quiser ouvir apenas o áudio novamente, basta clicar no mesmo botão, que mostra então a legenda "Mudar para áudio".

Além disso, o Spotify aproveitou ainda para anunciar que a funcionalidade do videoclipe foi melhorada para facilitar a localização de um videoclipe. Isso pode ser visto agora tanto com os indicadores de vídeo que aparecem nas faixas como digitando o nome da faixa ou do artista na barra de pesquisa da aplicação.

Espera-se que a capacidade de ver os videoclipes esteja acessível muito em breve, ainda que, como explicado, está ainda em Beta. Será interessante ver como esta funcionalidade para os utilizadores Premium irá resultar.