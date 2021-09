Como um dos mais usados serviços da Google, o Google Maps recebe uma atenção constante da empresa. Esta tenta torá-lo ainda melhor e muito mais simples de configurar e de usar no dia a dia dos utilizadores.

Com uma camada de personalização já muito grande, o Google Maps pode ser ajustado e adaptado às necessidades dos utilizadores. Hoje mostramos mais e revelamos como podem personalizar o Google Maps, alterando o ícone da sua casa ou trabalho.

Há muito para descobrir no serviço de mapas da Google e que a maioria dos utilizadores não conhece e que por isso não usa. São pequenas configurações ou opções que podem ser ativadas e que transformam este serviço de mapas de forma completa.

Uma das mais simples é mesmo a personalização que se pode aplicar no Google Maps. Não é algo muito extenso, mas permite que i serviço fique adaptado ao utilizador. Para além de permitir mudar a imagem do carro do utilizador, deixa ainda que seja definindo um ícone específico para casa e para o trabalho.

Para realizarem esta mudança devem abrir primeiro o menu do Google Maps, carregando na imagem do avatar do utilizador, no canto superior direito. Aí dentro devem escolher a opção Definições, abrindo depois a opção Editar casa ou trabalho, no menu seguinte.

Agora que estão na lista de pontos marcados, podem encontrar no topo a localização de casa e do trabalho. À frente de cada um destes têm 3 pontos e um menu. Ao abrir cada um destes, existe uma opção que devem escolher. Abram a opção Alterar ícone que estará presente.

É agora que têm acesso aos muitos ícones que a Google trouxe para o seu serviço. O que escolherem passará a representar a morada de casa e do trabalho, sendo por isso mais simples de reconhecer e até de encontrar.

Este é apenas um pequeno exemplo de como podem personalizar o Google Maps, tornando alguns elementos mais simples de encontrar. Alterem este elemento e certamente que vão usar este serviço ainda melhor.