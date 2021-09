LG põe à venda um ecrã de 325 polegadas por 1,45 milhões de euros

A LG é uma das marcas mais populares no que respeita a equipamentos tecnológicos de casa, como eletrodomésticos, televisões, entre outros.

Mas agora a marca anunciou a sua nova linha de ecrãs Direct View LED Extreme Home Cinema. E desta gama faz parte um modelo de 325 polegadas que custa o megalómano preço de 1,45 milhões de euros.

LG anuncia nova gama de ecrãs excêntricos

Se acha que a televisão que tem lá em casa é demasiado pequena, então talvez a LG tenha encontrado a solução ideal para si. No entanto caso esteja interessado nestes novos produtos, talvez seja melhor considerar a hipótese de alargar a sua casa. Para além disso é bom que tenha uma conta bancária bastante avantajada!

A marca sul-coreana anunciou recentemente a nova gama de ecrãs Direct View LED Extreme Home Cinema. Os modelos mais sofisticados custam praticamente tanto como uma sala de cinema ou algo do género.

Os ecrãs que compõem esta nova gama começam nas 81 polegadas e vão até às 589 polegadas, com resoluções que variam entre 2K e 8K. Ao todo são cinco os diferentes modelos desta linha da LG:

2K Full HD

dual 2K Ultra Stretch de 196"

4K Ultra HD

dual 4K Ultra Stretch

8K Ultra HD

Estes modelos oferecem um maior brilho e maior contraste do que os equipamentos mais tradicionais e são projetados para salas que contem com grande iluminação.

Um ecrã de 325" por 1,45 milhões de euros

Um dos modelos que se destaca é o de 325 polegadas, com uma resolução de 8K (2 ecrãs 4K extensíveis) com CPU Quad Core, WebOS, um brilho de 1.200 nits e um ângulo de visão de 160 graus. O ecrã pesa pouco mais de 900 kg e para o ter na sua casa precisa de uma parede com bastante espaço livre. Este modelo apenas pode ser comprado diretamente na LG, e a marca encarrega-se de o levar à sua morada.

De acordo com Dan Smith, vice-presidente da LG Electronics EUA e responsável pelos ecrãs DVLED, estes modelos vão custar entre 70 mil dólares (~60 mil euros) e 1,7 milhões de dólares (~1,45 milhões de dólares).

Segundo o executivo:

Este é realmente o topo de gama da tecnologia dos ecrãs domésticos, que oferece qualidade e desempenho feitos à mão, o que agrada às pessoas com estilos de vida luxuosos e que desejam algo que não seja apenas imersivo, mas também altamente exclusivo. A tecnologia LG DVLED Extreme Home Cinema Display está avaliada para durar 100.000 horas antes de chegar à meia-idade, o que significa que pode oferecer imagens impressionantes por mais de dez anos.

Como se isto não bastasse, após a instalação, o cliente terá direito a uma testagem no local, 'verificações de saúde' duas vezes por ano durante três anos, ao LG Connected Care (programa que permite que a marca faça a gestão remotamente do desempenho do ecrã), e ainda a uma garantia de cinco anos. Segundo a LG, estes serviços estão avaliados em cerca de 30 mil dólares.