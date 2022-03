Dica: Saiba como configurar a sensibilidade do seu rato no Windows 11

Personalizar o Windows 11 não é um processo complicado. A Microsoft tem presentes todas as ferramentas que o utilizador necessita para tornar o seu sistema mais próximo daquilo que precisa e quer para uma utilização rápida.

Um dos pontos que podem abordar está associado a um dos elementos mais usados no dia a dia. Falamos do rato e da sua interação com o sistema da Microsoft, que rapidamente pode ver configurada a sensibilidade usada no Windows 11.

Todos os que usam o Windows 11 por muito tempo sabem da necessidade de ter o hardware ajustado. O rato é um dos elementos mais presentes e mais usados, para apontar o rato para onde o utilizador quer. Assim, é importante ter a sua sensibilidade ajustada ao utilizador.

Para ajustar este elemento, devem abrir primeiro a app de Definições do Windows 11. Esta recebeu muitas mudanças e novidades neste novo sistema da Microsoft por isso este processo está ainda mais simples e mais rápido.

Da lista presente do lado esquerdo, deve escolher a opção Bluetooth e dispositivos. Esta foi criada para albergar todas as opções referentes ao hardware e como tal, as definições rato, seja qual for a sua ligação, está aqui presente.

De seguida, devem escolher a opção Rato, da lista de opções que estão presente do lado direito da app Definições do Windows 11. Esta dá acesso a todo o que podem alterar ou ajustar, no que toca ao hardware que controla o ponteiro no sistema da Microsoft.

Aqui dentro podem, por exemplo, mudar qual é o botão primário do rato ou o que acontece quando rodam a roda do rato no Windows 11. Podem também definir se conseguem ou não deslocar este apontador nas janelas inativas.

O que querem é mesmo alterar a velocidade do ponteiro do rato. A barra presente permite que aumentem ou diminuam a forma como este elemento se vai deslocar no ecrã.

Quanto mais lento mais precisam de percorrer com o hardware, mas garante uma maior precisão. Uma maior velocidade traz, naturalmente, o oposto, como seria esperado. O ideal é o utilizador testar várias configurações até encontrar a mais ajustada.

Esta é a forma mais simples de recuperarem todo o controlo que querem ter sobre o rato no Windows 11. A Microsoft tornou este processo simples e rápido, tal como se pretende nestes sistemas com muito para oferecer.