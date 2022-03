A Tesla tem estado a crescer de uma forma que coloca toda a concorrência na sombra. As suas entregas aumentam a cada trimestre, mostrando uma saúde financeira elevada, bem como um interesse cada vez maior dos consumidores.

Um dos pilares deste crescimento passará pela sua nova fábrica em solo europeu. A Gigafactory alemã está pronta e tem já marcada a sua primeira entrega. A Tesla quer fazer uma ocasião especial deste momento e já anunciou a data para a começar as entregas do Model Y fabricando neste espaço.

A construção da Gigafactory de Berlim foi iniciada em meados de 2020. A Tesla quer criar no centro do continente europeu um ponto de fabrico e distribuição dos seus carros elétricos, tal como já fez noutros locais quer no continente americano, quer na China.

Com este espaço já terminado e até com a aprovação de fabrico atribuída, é hora desta começar a sua função e fabricar os Model Y da Tesla. O plano está definido e no dia 22 de março será realizada a entrega do primeiro produto desta Gigafactory.

Nesse dia a Tesla irá fazer a entrega do primeiro Model Y, marcando assim o momento de forma oficial. Os convites para este evento foram já enviados, e espera-se que desse momento em diante a Gigafactory de Berlim passe a produzir no seu ritmo máximo.

Este processo de aprovação foi longe e muito complicado, com o governo alemão a colocar entraves e a fazer cumprir as suas regras ambientais. Ainda assim, a aprovação surgiu na passada semana, com os requisitos a serem agora cumpridos, mas com um recado deixado à Tesla.

A marca tem de cumprir ainda com 400 condições diferentes e que abrangem várias áreas. O governo alemão deu um voto de confiança à Tesla e espera que a empresa cumpra todas as condições definidas nas próximas duas semanas.

Para os planos da Tesla, a Gigafactory de Berlim tem de melhorar a sua eficiência de fabrico e distribuição. Vai aliviar a produção das restantes fábricas e diminuir os tempos de entrega do Model Y e dos restantes modelos.