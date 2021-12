Com áreas de trabalho cada vez maiores, graças aos monitores que não param de crescer, é normal os utilizadores terem mais espaço que o esperado. Com a mesma tecnologia e as mesmas ideias que antes, é também normal que muito se perca neste espaço.

O mais comum de acontecer é o utilizador perder o seu rato, no meio de todas as janelas e ícones presentes nestes espaços. A Microsoft tem uma pequena ferramenta que permite ajudar os utilizadores a não voltarem a ter este problema.

Certamente que já aconteceu à maioria dos utilizadores perder o rato no Windows ou noutro qualquer outro sistema operativo. A forma mais simples de resolver esta questão é o normal agitar do rato para ver surgir o cursor.

A forma mais elegante de tratar deste problema de forma permanente existe e está acessível pela Microsoft. Com recurso aos PowerToys podemos dar uma nova funcionalidade ao rato no Windows, que rapidamente fica visível e simples de encontrar.

Basta instalar os PowerToys e abrir a sua área de configuração, para ativarem a opção pretendida. Aqui encontram a mais interessante delas, no separador Mouse utilities. Com o nome óbvio Find Mmy Mouse, deverá ser ativado pelo utilizador.

A partir desse momento, sempre que carregarem duas vezes na tecla Ctrl, o ecrã vai escurecer e deixa apenas visível a posição do rato, para assim ser simples de encontrar. Esta opção não desaparece de imediato e vai acompanhar o utilizador por algum tempo.

Se o utilizador pretender, esta funcionalidade pode ser personalizada de forma completa. Acedam novamente às definições dos PowerToys e encontram as opções no Find Mmy Mouse. Assim, o rato ficará mais simples de encontrar, como pretendido.

Esta é uma função importante e que vai certamente mudar a forma como os utilizadores vão trabalhar. Com uma simples tecla, pressionada duas vezes, o rato aparecerá por magia no ecrã, muitas vezes onde não o esperávamos encontrar.