Dica: Não usa o Meet no Gmail do Android? Saiba como o pode remover

Numa altura em que cada vez mais se usam os serviços de videoconferência para comunicar, a Google resolveu reorganizar vários dos seus serviços e colocá-los todos sob a mesma interface.

É assim que surge a união entre o Gmail e o Meet, que passaram a estar juntos e acessíveis no mesmo local. Um destes é o Android, onde a app de email da Google tem esta novidade. Como nem todos o querem ali ou não o vão usar, vamos perceber como o podem remover.

Uma nova união com o Gmail

O Meet é hoje a ferramenta de eleição da Google para videoconferência, depois de muitas experiências. Esta já existe há alguns anos, mas agora recebeu um novo fôlego com a necessidade de comunicarmos remotamente e através do PC ou do telemóvel.

Presente no Android há algum tempo, na app Gmail, permite um acesso direto a este serviço, estando um ícone na zona inferior da sua interface. Quem o quiser remover, por não usar ou achar que está a ocupar espaço deve abrir o menu de definições.

O Meet pode desaparecer facilmente

Uma vez ai dentro, devem encontrar no final a opção Definições, que devem escolher. Vão ter acesso à lista de contas configuradas na app do Gmail, devendo escolher a que mais usam ou de onde querem retirar a opção Meet.

Devem continuar a navegar nesta área agora aberta e procurar a área Geral. Aqui dentro encontram várias opções associadas à conta, mas a que devem usar chama-se Reunir. A opção Mostrar o separador Reunir para videochamadas estará ativa, devendo ser desligada de imediato.

O Gmail do Android fica mais limpo

Ao fazerem esta alteração a app Gmail vai ser reiniciada e na interface vão notar de imediato a alteração. O ícone do Meet desapareceu e a interface desta app da Google para o Android fica logo mais acessível para o utilizador.

Se já têm a app Meet instalada no Android e se não querem esta opção a ocupar espaço na app Gmail, então esta é a opção a usar, para tornar de imediato a leitura do mail mais simples e com menos distrações.