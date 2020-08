Samsung está a preparar um notebook com tecnologia 5G

Segundo informações divulgadas recentemente, a Samsung está já a preparar um novo notebook com tecnologia 5G. Trata-se de uma possível variante do Galaxy Book Flex, mas com rede de quinta geração.

Para já as informações disponíveis ainda são escassas, no entanto espera-se que a marca sul-coreana lance este novo equipamento já nos próximos meses.

Samsung poderá lançar um notebook com rede 5G

Informações recentes indicam que a Samsung estará a preparar um novo notebook com tecnologia de quinta geração. Segundo o que é revelado, a marca sul-coreana poderá lançar uma variante do Galaxy Book Flex, lançado em outubro de 2019, mas desta vez com suporte para a rede 5G.

Apesar de ainda não haver pormenores nomeadamente quanto, por exemplo, à data de lançamento, especificações e preço, os rumores apontam que a gigante tecnológica possa lançar este promissor notebook já nos próximos meses.

Estas informações foram obtidas depois de um registo da marca divulgado pelo SamMobile, e que data do dia 6 de agosto de 2020, a passada sexta-feira. O registo, como podemos ver na imagem seguinte, designa-se exatamente de Samsung Book Flex 5G.

De acordo com o site especializado em assuntos relacionados com a Samsung, a marca sul-coreana já patenteou o termo “Samsung Book Flex 5G” no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

Todos estes detalhes levam então a crer que a empresa irá mesmo apostar, futuramente, num notebook com conetividade 5G.

No entanto, poderemos ter ainda que esperar mais algum tempo até haver uma confirmação oficial por parte da Samsung. Até lá, é possível que novos detalhes sejam divulgados online.

Samsung Galaxy Book Flex

O Samsung Galaxy Book Flex é um computador que se transforma em tablet graças à sua dobradiça que permite um ângulo de 360º. Inclui o potente Ice Lake, um processador de 10ª geração da Intel.

Traz suporte para Wi-Fi 6, um ecrã tátil QLED e está disponível nas versões de 13 e 15 polegadas. A memória RAM tem uma capacidade de 16 GB e pode ir até 1TB de armazenamento interno.

Caracteriza-se por ser um notebook super fino, leve e elegante, disponível na cor Royal Blue.

A interação do Samsung Galaxy Book Flex com a S Pen foi uma das grandes novidades. Além disso, inclui o sistema de carregador sem fios, Wireless PowerShare, colocado na zona do Touchpad.