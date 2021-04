O Windows 10 consegue adaptar-se a quase todas as situações que o utilizador lhe apresenta. Claro que tem a possibilidade de ser configurado de forma total, mas reserva para si alguns parâmetros essenciais.

Uma das opções que poucos conhecem dá ao utilizador a possibilidade de manter a rede ligada ou desligada sempre que a sua máquina hiberna. Esse controlo permite que a máquina esteja ou não contactável e como tal a receber informação. Desligar é simples e pode ser útil a muitos.

Desligar a Internet ao hibernar?

Ao estar ligado à Internet, o Windows 10 está constantemente a enviar e a receber dados. Estes não se limitam à Microsoft, mas seguem para os muitos serviços e apps que são usados constantemente. Este é um comportamento normal e até esperado.

O que nem todos sabem é que este processo continua quando o PC está hibernado, num estado de consumo mínimo de energia. Estes processos mantêm atualizadas apps como o email e outros, que dependem da Internet. Esta é possível desligar e assim poupar dados e até a própria bateria do Windows 10.

Configuração simples no Windows 10

A mudança da configuração do acesso à Internet deste estado começa com o abrir das Definições do Windows 10. Aqui, deve procurar no meio das várias opões a que está associada ao Sistema. Esta escolha vai abrir uma nova janela.

Deve de seguida escolher o separador Energia e suspensão, para aqui encontrar a opção que procura. Esta está no final desta janela e chama-se Ligação de rede e questiona o utilizador o que fazer quando o PC estiver a dormir e ligado à bateria.

Consegue poupar bateria neste estado

Disponíveis estão 3 opções para o utilizador escolher. Nunca, Sempre e Gerido pelo Windows são as presentes, sendo a primeira a que estará selecionada de base. Pode alterar para uma das restantes, para assim desligar o acesso à Internet ou deixar ao Windows 10 esta gestão.

Com esta pequena mudança altera completamente o comportamento do Windows 10 quando está a hibernar. Deixa de ter alertas constantes e até pode poupar bateria para poder usar mais tarde, noutros processos.