Dica: Como utilizar o e-mail em vez do número de telemóvel no iMessage

Já alguma vez quis esconder o seu número de telemóvel do iMessage, seja por razões de privacidade ou outro propósito? Alguma vez quis utilizar um endereço de correio eletrónico em vez disso? Caso queira e tenha iPhone ou iPad, saiba que isso é possível e bastante fácil de fazer.

Trazemos-lhe hoje um passo a passo de como utilizar o e-mail em vez do número de telemóvel no iMessage.

A Apple permite aos utilizadores acederem ao iMessage com os seus números de telemóvel ou endereços de e-mail, mas a questão aqui é que quando configura o serviço num iPhone, o seu número de telemóvel é utilizado por defeito.

Alguns utilizadores podem desejar manter os seus números de telemóvel pessoais privados e não os partilhar com todas as pessoas com quem falam no iMessage.

Como utilizar o endereço de correio eletrónico no iMessage

Para conseguir efetuar estas ações, terá primeiro de definir o iMessage para utilizar o seu ID Apple que desbloqueará os endereços de correio eletrónico ligados à sua conta Apple para utilização com o serviço. Uma vez terminado, basta seguir estes passos:

1. Aceda às “Definições”.

2. No menu de definições, desça e selecione “Mensagens” para ver a sua configurações.

3. De seguida, carregue na opção “Envio e receção” para prosseguir. Certifique-se de que consegue ver aqui mais do que um endereço.

4. Aqui, selecione o seu endereço de e-mail para a definição “Começar conversas novas de” para se certificar de que as novas pessoas a quem envia mensagens de texto não recebem o seu número de telemóvel. Ou, se quiser parar completamente de usar o seu número de telemóvel e torná-lo inacessível para o iMessage, siga o passo 5 mais abaixo apresentado.

5. Selecione o seu número de telemóvel na aba “Pode receber e enviar iMessages de”. Ao clicar em cima do mesmo, aparecer-lhe-á a opção para o remover. Aí seleciona “Remover” e o seu número de telemóvel deixará de estar associado ao iMessage.

Há ainda algo que deve ter em atenção. A remoção do seu número de telemóvel do iMessage também o removerá do FaceTime, como verá na mensagem de confirmação final. Portanto, esta pode não ser a melhor opção se estiver a procurar usar o seu número de telefone para chamadas FaceTime.

Tendo em conta esta nota, pode continuar a utilizar o iMessage apenas com o seu endereço de correio eletrónico.

