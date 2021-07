Ao longo dos anos o WhatsApp tem procurado limitar e alertar os utilizadores para o reenvio de mensagens e imagens de forma indiscriminada. É desta forma que muitas vezes se partilham informações falsas e que enganam os utilizadores.

Claro que estas regras e ferramentas são cegas e não avaliam os conteúdos enviados. Assim, por vezes, podemos querer enviar uma imagem para outros utilizadores sem ter o carimbo “reenviado”. A forma é simples e hoje mostramos como o podem fazer.

Mais do que um serviço de troca de mensagens, o WhatsApp é muitas vezes a plataforma de eleição para partilhar links, imagens e vídeos. Sem qualquer complicação, basta escolher o que queremos enviar, seja algo local ou algo que recebemos no smartphone.

Como também gostamos de enviar o que recebemos, muitas vezes queremos remover a marca reenviado que o WhatApp coloca no que recebemos, para alertar que a imagem ou a mensagem tem estado a ser encaminhada dentro deste serviço.

Para isso, devem aceder à imagem que querem enviar para os contactos do WhatsApp. Esta deve ser carregada até que surja a indicação de estar selecionada. De imediato surge no topo uma barra de opções, com a presença do já conhecido ícone de partilha.

Devem então carregar nesse ícone para dar início à escolha dos destinatários da partilha da imagem. A lista de nomes dos contactos irá surgir e, por isso, o utilizador só precisa mesmo de escolher a quem quer enviar a imagem.

Naturalmente, e como em qualquer outra partilha, o utilizador poderá ainda adicionar texto para compor a mensagem que está a enviar. Para terminar, só falta mesmo carregar no ícone que está junto à caixa de texto onde colocaram a imagem.

É desta forma que podem reenviar uma imagem, sem que surja a conhecida marca de reenviada. Podem também realizar este procedimento para reenviar vídeos no WhatsApp sem a marca “reenviado” que nem sempre querem que seja visível.