Adblue: Para que serve afinal este líquido para os carros?

Se tem um carro recente a diesel certamente que já ouviu falar no líquido Adblue. Na prática, os novos motores Diesel Euro 6 possuem um catalisador SCR (Selective Catalytic Reduction) que utiliza AdBlue para limitar as emissões de óxido de azoto.

Fique a saber um pouco mais sobre este líquido “milagroso”.

O que é e como funciona o Adblue?

De acordo com a GALP, o AdBlue é uma solução aquosa de ureia (32,5% de ureia pura, 67,5% de água desmineralizada) que atua sobre os gases de escape dos motores de veículos pesados como conversor catalítico para reduzir as nocivas emissões de óxido de nitrogénio (NOx) gerados nos processos de combustão.

Este líquido surgiu como resposta ao controlo das emissões poluentes. As normas Euro 6 servem para limitar mais as emissões poluentes expelidas pelos automóveis.

Estas normas exigem aos fabricantes dos automóveis que desenvolvam e implementam tecnologias que promovam a redução dos gases poluentes e contaminantes.

O Adblue resulta da dissolução de ureia com água desmineralizada, é injetado diretamente no sistema de escape do veículo.

O consumo deste líquido depende de diversos fatores, entre eles, a temperatura de funcionamento do sistema, a temperatura ambiente do automóvel e as suas características. A estimativa de consumo é cerca de 1,5 a 2,5 litros por cada 1.000 km.

Fácil e rápido de aplicar

O Adblue é fácil de ser aplicado e, normalmente, o bocal de enchimento está localizado junto à entrada do combustível, de lado, ou no lugar do pneu sobressalente.

Se tem planos para fazer uma viagem mais longa, é necessário que encha o depósito, pois, caso fique vazio, o carro não irá arrancar. No entanto, os carros têm também um sistema de aviso no painel de instrumentos, de forma a notificar o condutor quando é necessário recarregar o depósito com este líquido.

