Todos se habituaram a usar os serviços de mapas da Google, esquecendo-se de que a Microsoft tem o seu serviço idêntico. Este tem a vantagem de estar nativo no Windows 10 e, por isso, pode ser usado diretamente numa app sem depender do browser.

Este serviço tem todas as funcionalidades que os utilizadores necessitam, podendo ser usado para calcular rotas ou descobrir moradas e pontos o mapa. Algo que os mapas da Microsoft têm é a possibilidade de ter mapas offline e assim dispensar a Internet.

O acesso à Internet é algo que hoje tomamos como garantido, mas que, na verdade, por vezes falha. As causas podem ser muitas, mas a verdade é que o utilizador muitas vezes fica isolado do mundo por falta de acesso.

A Microsoft quer ajudar nestes momentos e, por isso, deu à sua app Mapas a possibilidade de ter informação offline. Estes mapas permitem ao utilizador usar o serviço sem limitações ou quebras, deixando de estar dependente da Internet ou de outros acessos.

Serviço de mapas muito útil para todos

Para usar esta funcionalidade devem abrir a app Mapas no Windows 10 e depois abrir o menu da app nos 3 pontos que ficam à direita do avatar. Aqui dentro devem escolher a opção Definições, que levará o utilizador para esta área reservada.

Na zona de parametrização dos Mapas do Windows 10, os utilizadores devem começar por escolher a opção Escolher Mapa, seguindo de Mapas offline.

Offline e guardados no computador

Ao escolher esta opção o utilizador é encaminhado para as definições do Windows 10. Aqui, e na área criada no Windows 10 para o efeito, podem escolher que mapas querem guardar para usar depois sem Internet.

Carreguem então no mais para que possam definir a região ou país a guardar offline no sistema. Podem navegar por regiões, descendo até ao nível que querem guardar. Comecem por um continente e desçam ao país ou região.

Windows 10 tem uma gestão simples

Em cada mapa estará presente o tamanho do ficheiro que será descarregado. Desta forma podem controlar o espaço ocupado e até mudar a localização onde este será guardado, para assim fazerem uma gestão mais racional do espaço.

Após a escolha, o Windows 10 irá descarregar o mapa para que fique disponível ao utilizador. Enquanto esse processo decorre, é possível usar o serviço de mapas da Microsoft para fazer pesquisas ou navegar.

Deixa assim de depender da Internet

Quando tiver os mapas do seu lado, e o processo de descarga pode ser acompanhado, o utilizador pode finalmente usar o serviço sem depender da Internet ou de outras apps quaisquer. Tudo será transparente e simples de usar, como pretendido.

Assim, o Windows 10, a Microsoft e os utilizadores conseguem ter acesso ao serviço de mapas de forma transparente e sem estar a ligar constantemente à Internet. É uma dependência que desaparece, útil para quem está a viajar com o computador.