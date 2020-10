Com a apresentação do novo iPhone 12, a Apple tomou algumas decisões que podem chocar muitos utilizadores. A mais importante é mesmo a não inclusão dos headphones e do próprio carregador na caixa que traz este novo smartphone da Apple.

Os argumentos da Apple são associados a vários fatores ambientais e à otimização do transporte destas caixas. Agora, e aparentemente para compensar os utilizadores, a gigante de Cupertino resolveu premiá-los com uma pequena oferta.

iPhone 12 dispensou alguns extras que trazia

Apesar de todos os argumentos apresentados durante o evento de apresentação do iPhone 12, muitos utilizadores não aceitam e não compreendem a decisão da Apple. Ao apresentar apenas um cabo USB-C, muitos vão ficar sem um carregador que possam usar, uma vez que têm apenas com USB-A.

Também os headphones estão fora da caixa do iPhone, o que obrigará muitos utilizadores a ter de comprar uns AirPods ou outra solução mais acessível. A decisão da Apple é irrevogável, mas a marca parece ter agora tomado uma decisão para ajudar muitos utilizadores.

EarPods e adaptador de corrente têm novo preço

Do que é já possível ver na loja da Apple, a marca reduziu os preços do adaptador de corrente USB-C de 20 W e dos EarPods com conetor Lightning. Cada um destes tinha um preço de 29 dólares e passaram agora para os 19 dólares.

No caso do adaptador de corrente, este é, na verdade, um upgrade. O modelo de 18W foi descontinuado, por isso a marca aplicou o desconto no modelo de 20W. Esta redução de 10 dólares representa um desconto de 34% face ao preço praticado até agora.

Portugal já tem esta oferta da Apple

Também no mercado português esta diferença já pode ser vista, ainda que não na sua totalidade. Por agora apenas os EarPods com conetor Lightning estão com um preço mais baixo, tendo recebido o mesmo desconto de 10 euros. Espera-se que em breve seja alargado ao adaptador de corrente.

Esta não é a primeira vez que a Apple faz um desconto destes. Já quando lançou o MacBook Pro apenas portas USB-C, a marca reduziu os preços dos adaptadores. Com esta novidade, todos os que comprarem o iPhone 12 podem assim ter acesso a estes elementos pagando-os, ainda que a um preço mais reduzido.