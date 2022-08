As recomendações e críticas online são uma das formas mais populares de encontrar novos restaurantes. O Snapchat inclui uma forma de as pessoas encontrarem novos restaurantes no seu já bem conhecido Mapa e ainda ver avaliações feitas aos mesmos.

Portanto, descubra como ver avaliações a restaurantes no Mapa do Snapchat.

Como encontrar avaliações a restaurantes no Snapchat

Para ver as avaliações, terá de aceder ao Mapa do Snapchat. A partir dele consegue fazer um conjunto de ações e aceder a vária informação acerca dos seus amigos, locais para visitar, lojas e muito mais. Mas, para já, o que nos interessa é a parte dos restaurantes.

Então, eis os passos a seguir para ter acesso às suas avaliações:

1. Clique no ícone de localização no canto inferior esquerdo.

2. Clique em "Locais" localizado na parte inferior central do Mapa.

Irá surgir um menu para explorar locais próximos.

3. De seguida, nesse menu, selecione a aba de "Comida".

Feito isto, também pode andar pelo Mapa para ver informações sobre os diferentes restaurantes recomendados.

4. Clique num local para ver as suas opiniões.

Envie os restaurantes para os seus amigos

O Snapchat ajuda-o a encontrar os melhores locais para comer em muitas ocasiões. Pode facilmente enviar uma boa descoberta do Mapa para um amigo na aplicação, ver as direções para o mesmo através de uma app de mapas, e ainda clicar no ícone do coração no pop-up do restaurante para o "favoritar" e guardá-lo para mais tarde.

Há uma tonelada de aplicações para encontrar revisões de restaurantes por aí, mas o Mapa do Snapchat ajuda-o a procurar, escolher, e enviar tudo numa única aplicação. Pode até filtrar os resultados da pesquisa para certas ocasiões ou tipos de cozinha.

Graças à rede social pode encontrar o seu novo restaurante favorito com apenas alguns cliques. É perfeito para ver o que está por perto, e apreciar outros lugares da sua cidade.

Leia também...