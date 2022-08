Jordan Challenge de regresso a NBA 2K23

NBA 2K23, tal como aqui vimos, encontra-se em fase avançada de desenvolvimento e pelo que vimos no primeiro trailer revelado, encontra-se também em boa forma.

Entre as novidades encontra-se o regresso do Jordan Challenge, um desafio em homenagem aquele que para muitos é o melhor jogador de NBA de todos os tempos: Michael Jordan.

É, inequivocamente, um dos melhores jogadores de NBA de todos os tempos e para muitos milhões de fãs espalhados por todo o planeta, foi o melhor.

Este homem de 1,98 metros de altura, nascido em Brooklyn, Nova Iorque (nos Estados Unidos) conseguiu, de certa forma, mudar a forma como o desporto passou a ser visto mundialmente, e foi o melhor cartão de visita da modalidade para muitos mais fãs.

Desafiando as Leis da Gravidade em cada afundanço ou Layup, Jordan revestiu de vitórias e de fama os Chicago Bulls, e a NBA no geral. Ele representa aquilo que se pode chamar verdadeiramente de Ícone da NBA.

E é por esse motivo que o jogo da 2K Games, NBA 2K23 vai apresentar o regresso de Jordan Challenge (este modo estreou no NBA 2K11), ou seja, uma verdadeira homenagem ao homem e jogador que Michael Jordan foi (e é).

Jordan Challenge, trata-se de um modo de jogo que permitirá aos fãs da NBA, reviver a carreira de Michael Jordan desde os seus primeiros cestos pela Universidade da Carolina do Norte, até aos afundanços na NBA e à icónica final de 1998.

Este modo de jogo vai apresentar uma sucessão de 15 desafios de cada época de Michael Jordan de uma forma muito televisiva mas, com algumas particularidades. Por exemplo, serão usadas tonalidades e filtros de cores especiais para dar uma sensação de transmissão televisiva da altura (décadas de 80 e 90).

Outro exemplo, será a introdução de Ray Clay e Mike Fratello (aka The Czar), comentadores da altura que irão apresentar os desafios de uma forma mais realista e relacionando de imediato o que se passa no écran com os feitos de Jordan na altura.

Por outro lado, cada um dos 15 desafios terá uma introdução especifica dedicada a esse momento particular, o que permitirá aos jogadores, algum contexto sobre o que ocorreu na realidade naquele momento. Entrevistas a outros ícones como Kareem Abdul-Jabbar ou Phil Jackson entre outros irão emprestar uma dimensão intemporal a cada um dos desafios.

Cada um dos 15 desafios terá 3 objetivos para completar. Por cada objetivo concluído será adquirida uma estrela e após 40 estrelas será possível desbloquear recompensas exclusivas para o modo MyTEAM e MyCAREER. Por exemplo, se pretendermos percorrer a The City com uma Shirt de Jordan na Universidade da Carolina do Norte.

Podem ver aqui mais informações sobre Jordan Challenge de NBA 2K23, incluindo quais os desafios até à data anunciados.

NBA 2K23 será lançado para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC.