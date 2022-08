NBA 2K23 já mexe e… mexe-se bem!

Uma nova época de NBA avizinha-se e com ela surge também e naturalmente, um novo jogo oficial da competição: NBA 2K23.

Com níveis de realismo e espectacularidade em patamares extremamente altos, como tivemos oportunidade de ver com NBA 2K22, as expetativas para NBA 2K23 só podem ser altas... muito altas.

A 2K Games é sinónimo de NBA e isto deve-se muito pela crescente espectacularidade que a sua série de jogos dedicada a esse desporto de gigantes, tem apresentado.

Tal como vimos aqui, em NBA 2K22, é uma série que tem conseguido manter o dom de, por um lado, apresentar-se cada vez mais realista e por outro, apresentar todo o show e espectacularidade de uma partida da NBA (ou WNBA).

A soma de todas as partes de NBA 2K22 é simplesmente assombroso e, qualquer fã da modalidade que consiga ultrapassar os primeiros tempos de adaptação aos comandos e jogadas, irá sentir-se perfeitamente em casa a jogar.

Com um MyTeam (semelhante ao FIFA Ultimate Team) a encabeçar os modos de jogo, existe ainda a City (A Cidade) onde os jogadores podem passear, entrar em torneios online, comprar roupas, fazer tatuagens e muito mais... NBA tem vindo a crescer ao longo dos anos e oferece divertimento a todos os jogadores, independentemente do seu nível de jogo.

Este ano, como não poderia deixar de ser, surgirá um novo NBA, o NBA 2K23 que vai acompanhar a nova época que se avizinha e com todas as novidades e alterações previstas.

Esta próxima edição vai chegar armada de um arsenal de novas movimentações específicas, habilidades das estrelas, dribles profissionais e passes inspirados nos melhores jogadores. Adicionalmente, será agora possível aliar os movimentos dos jogadores a um sistema intuitivo de posicionamento 1-a-1 que dará maior controlo em ambos os extremos do campo, e a experiência de jogo mais realística e autêntica de sempre.

A NBA 2K23 Championship Edition inclui uma subscrição de 1 ano do Passe da Liga NBA para além da titularidade de dupla geração e conteúdos digitais extra.

Foi ainda revelado que a pré-reserva da edição de NBA 2K23 – Championship Edition que terá entre outras regalias, que podem ver aqui:

5.000 Moedas Virtuais

5.000 Pontos MyTEAM

10 Fichas MyTEAM. Boost para cada MyCAREER Skill type

Boost para cada Gatorade Boost type

Equipamento MyPlayer Devin Booker

evin Booker MyTEAM Free Agent Card (nota 95)

10 MyTEAM Promo Packs (entregues um por semana)

Subscrição de 1 ano do Passe da Liga NBA

NBA 2K23 será lançado para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC.